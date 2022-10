Roger Schmidt: “Não vejo grande risco de não termos o Enzo aqui depois do Mundial. Está no sítio perfeito”

Estreia na Taça

“Temos de estar lá, focados, a jogar bom futebol. Amanhã queremos jogar um bom jogo, jogar de maneira inteligente, mas será muito difícil porque eles também vão estar preparados”

Abordagem será diferente?

“É sempre importante falar com os jogadores sobre as diferentes competições, mas desde o início da época que falámos de estar bem e focados em todas as competições. Toda a gente diz que a Taça é provavelmente a competição mais fácil de ganhar, porque são seis ou sete rondas, só tens de ganhar sete jogos, mas depois olha-se para as estatísticas e se calhar é o troféu mais difícil. Nos últimos anos o Benfica só ganhou três vezes, é difícil. Temos este discurso na Champions League e também na Taça. Eles já me mostraram esta temporada que têm sempre uma boa atitude por isso espero isso amanhã também”

Alterações

“Não tomei ainda as últimas decisões, podemos mudar alguns jogadores. Acho que mostrámos na última semana que podemos fazê-lo sem grande impacto. Jogámos bom futebol mesmo mudando vários jogadores. Por isso espero um bom nível”

Benfica não ganha Taça há cinco anos

“É muito importante voltar a ganhar. A minha experiência diz-me que se chegarmos à final é sempre um dia muito especial. É diferente da liga. É um dia de muitas emoções e é por isso que temos muita ambição de jogar bem”

Enzo joga?

“Vamos ver, não vou anunciar o onze hoje! Ele está numa grande forma, recupera bem, teve algum descanso estas duas semanas de seleções. Viajou mas não jogou muito. Na minha opinião chegou fresco e esteve muito fresco hoje no treino. É jovem por isso não será para ele se jogar”

Filho com a camisola de Enzo

“O meu filho gosta muito do estilo de jogo do Enzo, tal como eu, tal como vocês, toda a gente gosta. Os meus filhos sempre estiveram nos estádios, toda a sua vida, são muito apaixonados. Não vejo um grande risco de não termos o Enzo aqui depois do Mundial. Está no sítio perfeito para o seu desenvolvimento, muito bom jogador e para ele e para nós será muito bom se ficar cá mais tempo"

André Almeida e João Victor

“É um caso especial. Já disse algumas vezes que ele treina muito bem, a sua atitude é muito boa. Durante a janela de transferências houve essa discussão, se ele ia deixar o clube ou não, é por isso que ele não jogava. Agora temos três defesas direitos, de momento o Gilberto e o Bah estão à sua frente, mas ele ainda é uma opção. Para amanhã é uma opção, o Bah está doente. O João Victor está com a equipa, não tem mais problemas com o tornozelo. É uma opção não só para amanhã como para as próximas semanas. Já mostrou a sua qualidade nos treinos. Ele é muito rápido e estamos muito felizes por o ter”

O que sabe do Caldas

“Temos de respeitá-los e analisá-los da melhor maneira. Se analisamos os adversários da Champions, também analisamos estes. Sabemos como jogam, sabemos tudo o que é necessário. Temos de estar preparados para a possibilidade de fazerem as coisas de maneira diferente mas sabemos como jogam”