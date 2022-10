Um meio-campo reforçado para travar as estrelas (os onzes de Benfica e PSG)

Devido a lesão, David Neres é a grande baixa do Benfica em Paris. Ora, Roger Schmidt optou por lançar o norueguês Aursnes no lugar do brasileiro, reforçando assim o meio-campo da equipa. Do lado dos franceses, Pablo Sarabia, ex-Sporting, é o substituto de Messi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Aursnes, Enzo Fernández; Rafa Silva, João Mário, Gonçalo Ramos.

Onze do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat; Sarabia, Mbappé, Neymar.

