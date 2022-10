Roger Schmidt e a ausência de Messi: “Nós também temos de substituir o Neres, que é um jogador importante para a nossa equipa”

Expectativas para o jogo

“Espero um jogo muito difícil amanhã, já tivemos um jogo muito intenso na semana passada no nosso estádio. Vamos jogar com uma das melhores equipas da Europa, com grandes individualidades. Será um jogo aberto. Vamos tentar ter uma abordagem similar, acreditar em nós próprios, ser bravos”

Muitos portugueses nas bancadas?

“Penso que não estaremos [em vantagem] mas será uma atmosfera boa no estádio com os adeptos do PSG mas sabemos que podemos também contar com os nossos adeptos nos jogos fora, foi algo que já vimos este ano. Contra a Juventus apoiaram-nos e vamos tentar novamente mostrar um bom futebol aos adeptos do Benfica”

David Neres

“Teve uma pequena lesão muscular no treino e por isso está fora”

O que aprendeu no primeiro jogo?

“Que é muito difícil batê-los [risos]. Aprendi que precisamos de um desempenho de topo para os bater, uma boa ligação entre os jogadores e estarmos unidos no relvado. Acho que a chave é acreditarmos em nós próprios. Mas este é um novo jogo, uma nova história, será talvez um jogo diferente mas seguramente que temos de estar preparados para um adversário muito forte”

Ausência de Messi

“Acho que é a abordagem errada se vais tirar uma energia extra ao facto de um jogador não estar presente por estar lesionado. Para mim é o melhor jogador do mundo e acho que vão mudar algumas coisas porque a abordagem será um pouco diferente. Ele é um jogador muito especial, que liga os colegas, que cria reações em cadeia. Mas é algo que outros jogadores do PSG podem fazer, têm uma equipa de classe mundial com muitos jogadores de topo e sempre uma grande equipa mesmo sem Messi. Nós também temos de substituir o Neres que é um jogador importante para nós”

Henrique Araújo

“Os meus planos para ele é que tenha a sua temporada de lançamento, estamos a trabalhar para isso. O Henrique é um jogador de topo, um grande talento que já mostrou no final da época passada. Queremos desenvolvê-lo da melhor forma, connosco e na equipa B. Acreditamos nele e estamos a prepará-lo. Se vai ser opção? Dependendo do que precisamos para o jogo”