Roger Schmidt: “António Silva é um talento de topo. É mais fácil se estás conectado com os companheiros e com uma boa estrutura tática”

Pensa fazer mudanças no onze?

“A equipa está bem. Claro que os jogadores que alinharam na quarta-feira estão um pouco cansados, mas isso é normal, só passaram dois dias. É sempre bom quando sais de um jogo com confiança, é uma boa preparação para o encontro seguinte. Jogamos em casa, temos altas ambições nesta época. Precisamos dos três pontos e lutaremos por isso. Eu penso sempre sobre o onze e possíveis mudanças. Esta partida é uma situação especial, só com dois dias de intervalo. O Rio Ave é um oponente difícil, bom no ataque, com jogadores de qualidade. Teremos de estar preparados para um embate duro"

António Silva é uma promessa ou já um jogador importante?

“António Silva é um jogador jovem que está a render muito bem. Jogou alguns encontros, começou no Boavista, com o Morato ao lado. Depois, alinhou nalguns encontros, vários de topo na Champions. Mostrou a qualidade dele e que pode ser fiável. Se estás conectado com os teus companheiros e com uma boa estrutura tática, é mais fácil. Ele é, sem dúvidas, um talento de topo. É parte de uma boa equipa e é por isso que está a jogar bem"

António Silva merece estar no Mundial?

“Isso não é minha decisão, é decisão do selecionador, que tem muita experiência para tomar decisões quanto à equipa do Mundial"

Calendário intenso levará a rotações na equipa?

“A situação agora é um pouco especial, jogamos três vezes em seis dias com um voo pelo meio. Temos de pensar em qual é a melhor equipa para este jogo. Podemos mudar no início, mudar mais tarde, mas as decisões serão feitas amanhã"

Muita carga de minutos no onze titular

“É um bom sinal, porque significa que podemos jogar muitas vezes com o mesmo onze inicial, o que significa que todos os jogadores estão aptos. Tem sido possível utilizar todos os jogadores e isso é bom porque somos uma equipa nova, com uma nova equipa técnica, novos jogadores e nova abordagem. Quando queres ganhar troféus, tens de estar pronto desde o primeiro segundo. Tivemos de encontrar uma equipa que, desde o primeiro momento, se habituasse a jogar em conjunto, que fosse fiável a um nível de topo. Utilizando o mesmo onze em encontros consecutivos, os jogadores habituaram-se uns aos outros, crescendo como equipa. Foi a minha decisão, mas não é como uma lei. Cada partida é um novo teste e temos de pensar sempre qual é a melhor abordagem. Não poderei dizer quantas vezes iremos mudar nas próximas semanas, depende dos jogadores e da recuperação. As pessoas à volta da equipa têm feito um grande trabalho, ajudam-nos a que os jogadores recuperem o mais rapidamente possível. Há muitas variáveis que tentamos usar para fazermos as decisões corretas"

Motivação para a Liga depois da Champions

“Todas as equipas estão muito motivadas contra o Benfica, sentimos isso fora de casa, mas também em casa. Todas tentam jogar futebol, também, no nosso estádio. Vendo os jogos do Rio Ave, eles acreditam neles próprios, jogam futebol de ataque. Espero um desafio difícil desde o início. Já mostrámos depois dos encontros da Champions que conseguimos voltar a jogar bem na Liga"