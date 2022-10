Uma constelação de estrelas no Estádio da Luz (os onze de Benfica e PSG)

Como esperado, a visita do PSG à Luz traz ao estádio do Benfica um junção de estrelas do futebol mundial pouco vistas. Assim, os parisienses apostam numa equipa com três dos melhores jogadores do mundo, com Neymar, Messi e Mbappé. Também os portugueses Vitinha, Nuno Mendes e Danilo são titulares, enquanto Renato Sanches fica de fora por lesão.

Já o Benfica apresenta um onze sem quaisquer mudanças face ao que empatou, a zero, em Guimarães na passada jornada da I Liga.

Onze do Benfica: Vlachodmimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández, Rafa Silva, João Mário, David Neres; Gonçalo Ramos.

Onze do PSG: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Neymar, Mbappé.

