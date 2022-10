Roger Schmidt: “Quando não consegues marcar, tens de somar pontos. Acho que ganhámos um ponto hoje”

Análise à partida

“O Vitória esteve muito bem. Estiveram muito organizados, como nos esperávamos. Quando os analisas, vês que não é fácil marcar-lhes golos. Tivemos alguns momentos em que poderíamos ter marcado, mas não muitas ocasiões como costumamos ter. Não estivemos no nosso melhor nível hoje, isso também é parte do jogo. Mas quando não consegues marcar, tens de somar pontos. Acho que hoje ganhámos um ponto, porque foi um jogo difícil e podes perder estes jogos”

Mudanças da primeira para a segunda parte

“Na primeira parte não jogámos com a intensidade de que precisamos. A posse de bola não foi fluida e não tivemos boas conexões entre os jogadores. Mudámos a abordagem para a segunda parte para encontrar espaços"

Entradas de Aursnes, Draxler e Musa

“Tentámos colocar energia fresca. Tentámos até aos 60, 65 minutos com os jogadores que começaram, mas é preciso jogadores frescos, armas diferentes. No final também colocámos o Brooks na frente, mas temos de aceitar que nada funcionou hoje"

Primeira partida que não é vitória

“É parte do futebol. Não esperávamos ganhar todos os encontros até ao fim. Contra o Benfica, todas as equipas estão extra motivadas. Eles na defesa hoje estavam muito entusiasmados. Isso é parte do futebol e os jogadores sabem-no"