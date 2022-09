Roger Schmidt: “Tentámos gerir a carga sobre os jogadores fazendo essas substituições durante o jogo, em vez de deixá-los fora do onze”

A rotação no onze que, até agora, não houve

“Talvez tenhamos de mudar um pouco a abordagem, mas não tenho a certeza. Veremos. Não há propriamente um plano para as próximas seis semanas ou para os próximos 12 jogos. Nas últimas semanas tentámos sempre encontrar a melhor abordagem para cada jogo. Não fizemos muita rotação no onze, mas durante os jogos sempre precisámos de fazer substituições e há uma grande diferença quando um jogador faz 90 minutos ou 70. Para a recuperação, sobretudo quando há dois jogos por semana, há uma grande diferença.

Tentámos gerir a carga sobre os jogadores fazendo essas substituições durante o jogo, em vez de deixá-los fora do onze. Os jogadores estavam habituados uns aos outros, estiveram muito bem nos jogos no início da época e confirmaram depois com boas exibições e uma boa ligação uns com os outros. Por isso é que optei por deixar estes jogadores no onze inicial. Veremos se a abordagem será a mesma. Talvez mudemos um pouco mais, ou talvez não. Dependerá da condição dos jogadores e da forma como eles jogarem.”

Vêm aí jogos difíceis (Champions e campeonato)

“Já jogámos contra equipas boas. Também tivemos pressão nos jogos do play-off da Liga dos Campeões e já mostrámos que podemos jogar bom futebol, aguentar a pressão e há que confirmá-lo semanalmente, não apenas nas próximas seis semanas até ao Mundial. Se queremos conquistar algo especial, temos de mostrá-lo durante toda a época.

Mas, neste momento, estamos completamente focados no Vitória. Não faz sentido olhar mais para a frente para os jogos da Liga dos Campeões ou para outros jogos. Temos de estar completamente concentrado no jogo de amanhã e temos de provar em toda a época que podemos jogar ao mais alto nível.”

Os seis defesas centrais no plantel

“Claro que a este nível não é comum ter-se seis defesas-centrais na equipa, mas isto deve-se ao que foi acontecendo nas últimas semanas. Temos de encontrar soluções quando os jogadores estiverem disponíveis, mas como sempre numa equipa de futebol, são os melhores que vão jogar.

Estou muito feliz por termos esta qualidade entre os defesas centrais. Nas últimas semanas só tivemos três jogadores disponíveis e estou feliz pelo João Victor e o Lucas Veríssimo terem dado esta semana os primeiros passos ao nível do treino com a equipa. Claro que as situações deles são diferentes. O João Victor está muito perto, não para amanhã, mas não precisará de muito tempo para voltar a jogar. O Lucas teve uma lesão prolongada, está fora há 10 meses, mas está também a evoluir bem. É também uma excelente pessoa e tem trabalhado arduamente na reabilitação. Esperamos que ele possa estar pronto para treinar sem limitações nas próximas semanas. Com Morato também está a correr bem.”

A decisão de Rafa em abdicar da seleção

“Não vou falar das conversas [que tenho] com os meus jogadores, mas respeito a decisão do Rafa. É um grande jogador, mas também uma grande pessoa, sempre muito honesto, claro nas suas ideias, no que pretende fazer. Tomou esta decisão para se focar completamente no Benfica e eu respeito a sua decisão.”