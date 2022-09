Benfica obrigado a reportar negócio de Vieira com "rei dos frangos" mesmo após saída do ex-presidente

Luís Filipe Vieira saiu do Benfica a 16 de julho de 2021, mas as duas semanas do segundo semestre daquele ano em que ainda esteve à frente da SAD fazem com que os negócios a que esteve ligado ainda tenham de constar de documentos oficiais da Benfica SAD, para informação aos investidores e acionistas e para cumprimento de exigências da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).