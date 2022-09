António Silva não se assustou com Bonucci: “No futebol, não se liga a nomes. O mais importante é defender o Benfica, foi o que tentei fazer”

Durante o jogo entre a Juventus e o Benfica, em Turim, para a frase de grupos da Liga dos Campeões, que a equipa portuguesa venceu, encontraram-se juventude e experiência, tanto de um lado como do outro. Na memória terá ficado o desaguisado de Bonucci com o jovem defesa central do Benfica, António Silva.

A uma provocação do capitão transalpino, de 35 anos, António Silva respondeu de dedo erguido, chegando mesmo a empurrar a estrela da Juve. “Todos conhecem o historial que o Bonucci tem no futebol europeu. No futebol não se liga a nomes. O mais importante é defender o Benfica e foi isso que tentei fazer", afirmou a sensação das águias nesta época, em declarações à plataforma BPlay.

Houve outros momentos relevantes do jovem central, de 18 anos. Como ter sido ele a pegar na bola, depois do golo sofrido, que colocou a Juventus em vantagem. “Ao [ver-me] agarrar na bola e colocá-la no círculo central, a equipa olha para mim e diz: ‘Este miúdo já está a pensar no próximo’. É isso que tem de pensar. O golo já foi. Importante é o que vai acontecer a seguir”, revela Silva, que tem sido elogiado pela maturidade.

“Tenho de ir o mais calmo possível para as coisas correrem bem. Se estou a jogar no Benfica é porque tenho qualidade. Se a tenho, tenho tudo para as coisas correrem bem dentro de campo. Com os colegas excecionais que eu tenho, as coisas acabam por correr bem. Um dia vou errar (…). Tenho o chip ligado para dar a volta por cima”, diz o futebolista formado no Seixal.

António Silva acabou por referir também a sua estreia na Liga dos Campeões na Luz, frente aos israelitas do Maccabi Haifa. “Sem dúvida que ouvir o hino na Luz me deixa muito orgulhoso, mas tento deixar de parte tudo o que é extra jogo. Acabou por correr bem. Ganhámos por 2-0 e foi uma exibição boa da equipa”, disse o potencial futuro capitão das águias.