Aí está a estreia de Draxler pelo Benfica (e logo a titular)

No regresso às competições caseiras, após vitória na jornada inaugural da Champions, o Benfica joga com o Famalicão sem Gonçalo Ramos e João Mário, expulsos no último jogo do campeonato. O treinador dos encarnados diz que está aqui uma oportunidade para mostrar que o líder tem uma “boa equipa” e que outros jogadores poderão finalmente ter espaço para mostrar qualidade