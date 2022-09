Roger Schmidt e as baixas para Famalicão: “Outros jogadores vão aproveitar o momento para mostrar o seu valor”

Famalicão

“Claro que há confiança quando se ganha jogos e acreditas no que fazes no campo. Mas, como sempre digo, amanhã temos de estar focados e mostrar que merecemos os três pontos nos 90 minutos. Não significa muito que tenhamos ganhado jogos. Estamos focados, os jogos fora têm sido difíceis para nós. Os jogadores têm treinado muito bem e querem continuar a mostrar que estão bem”

Pontos fortes e fracos do Famalicão

“Acho que já mostraram que conseguem defender de uma maneira muito boa, também são bons em momentos de transição e têm bons jogadores na frente. Temos de ter cuidado para sermos organizados. Acredito que vamos ter muita posse de bola. É preciso ter cuidado com a defesa e a pressão, tal como nos últimos jogos. Estamos habituados a isso, a controlar os contra-ataques do adversário”

Mesmo onze

“Termos começado com o mesmo onze nas últimas semanas tem sido bom porque quer dizer que os jogadores têm estado bem e sem lesões. Agora tivemos os cartões vermelhos no último jogo, mas acho que vamos mostrar que temos uma boa equipa e outros jogadores que vão aproveitar o momento para mostrar o seu valor. Para Draxler e o Brooks cada treino é muito importante, para terem treinos de equipa e eu acho que eles estão prontos e vamos ver até ao último treino. Aí faremos as decisões se vão para o onze ou entram ao longo do jogo”

Weigl

“Não li a entrevista. O que posso dizer é que o Julian é um jogador e uma pessoa top. Era sua vontade desde a pré-época mudar de clube e voltar à Alemanha. Foi a sua decisão, se tivesse ficado seria muito boa para mim também. Ele mostrou na pré-época que podia jogar no nosso sistema. Não tenho nada de negativo a dizer do Julian”

Convite do Chelsea?

“Acho que já disse várias vezes aqui o quão feliz estou de fazer parte do Benfica, não penso sair deste fantástico clube, não tenho nada a dizer sobre esse tipo de rumores”

Está a aprender português?

“Com este calendário de jogos está difícil ter lições de português. Tenho um treinador que fala português na minha equipa, mas espero em breve poder falar português com vocês”