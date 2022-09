Roger Schmidt: “Draxler é um jogador de topo, mas não está ao seu nível de topo. Precisa de algumas semanas”

O que sabe sobre o Maccabi?

“Foram campeões de Israel na época passada e derrotaram os campeões de Chipre, Grécia e Sérvia. Mostraram que têm muita qualidade, sobretudo na frente. Têm jogadores muito perigosos e físicos. Merecem jogar a Liga dos Campeões. Jogam com muita emoção, têm muita motivação. Teremos de estar prontos"

Tendo também Juve e PSG no grupo, é crucial ganhar ambos os jogos contra o Maccabi?

“Não penso assim. Todas as equipas merecem jogar Champions, são todas de topo. Acho que temos de olhar para todos os jogos. A Champions é a melhor competição de clubes do mundo e pensar demasiado sobre os seis encontros do grupo não é bom para nós, temos de ir passo a passo. A fase de grupos é muito difícil, são seis jogos e depois duas equipas são eliminadas. Temos um grupo duro e devemos só olhar para a partida de amanhâ"

Recebeu conselhos de Eran Zahavi, avançado israelita que orientou no PSV?

“Sim, falámos um pouco depois do sorteio, mas temos toda a informação para analisar o adversário da melhor forma possível. O Benfica tem muita tradição de jogar na Champions, mas no final de contas é o futebol que jogas nos 90 minutos que importa. A história dos clubes não será decisiva"

Acredita ser possível repetir presença nos quartos da Champions?

“Chegar aos quartos-de-final da Champions é uma grande prestação, o Benfica esteve muito bem, mas é importante tirar isso da nossa cabeça e focar nestes encontros. O nosso primeiro objetivo é ganhar esta partida, claro que o nosso objetivo é chegar à fase a eliminar, mas será difícil, obviamente. Mas o que importa agora é mostrar futebol de topo”

André Almeida não foi inscrito na Liga dos Campeões, ainda pode sair?

“Vamos ver. A saída dele foi sempre um tema de discussão. Sei do que ele fez pelo Benfica, mas nada está decidido, se ele vai continuar nas próximas semanas. Ele é muito focado nos treinos e vamos tentar gerir esta situação bem. Veremos o que sucede"

Draxler já está apto para se estrear?

“Draxler é um jogador de topo, mas ainda não está ao seu nível de topo, vem de uma lesão. Mas esse não é o problema, o problema é que ele esteve de fora dos treinos do PSG durante várias semanas. Se não tens treino com a equipa, é difícil atingires a tua melhor condição. Sabemos que ele precisa de algumas semanas para recuperar a confiança, Mas ele é um jogador muito experiente, um jogador de seleção. Está convocado para o encontro. Está na mesma situação que o Brooks: dar a estes jogadores bom treino, mas também minutos com a equipa"

João Victor ainda não está recuperado

“A única coisa que posso dizer é que o departamento médico do Benfica é de topo. Se tiveres um pouco de experiência no futebol sabes que às vezes não é fácil com lesões complicadas. Estamos a tentar o melhor para termos os três centrais brasileiros [João Victor, Morato e Veríssimo] o mais rapidamente possível"