Roger Schmidt quer um defesa central e garante: “O Ricardo Horta não vem, isso é muito claro”

Momento

“Estamos numa grande forma, os jogadores estão bem-dispostos, jogam bem e de forma fiável. Na terça-feira mostrámos que podemos gerir situações difíceis durante o jogo. Estamos ansiosos para jogar no nosso estádio e, claro, queremos os três pontos.”

Draxler & Ricardo Horta

“O Ricardo Horta não vem, isso é muito claro. Gostaria de falar de jogadores que possam vir quando assinarem. Se não está feito, não posso falar nos jogadores.”

É especial estar na liderança?

“Sim, é sempre um bom sentimento estar no primeiro lugar. A equipa trabalhou muito para isso, logo na pré-época os jogos não foram fáceis. Mas, claro, é só um momento. Depois de quatro jornadas, não é uma grande coisa para nós. Estamos a focar-nos, no momento, no que temos de fazer e no próximo jogo. Tentamos usar cada jogo para desenvolver e melhorar alguns detalhes. No geral, na minha opinião, jogamos bem taticamente, de forma fiável. Agora temos de estar focados jogo a jogo para manter este nível. Se perdermos o foco, não podemos jogar a este nível. Para mim, como treinador, é sempre muito importante dar esta mensagem para os jogadores de que temos de usar os próximos 90 minutos para mostrar a diferença. É um bom momento, temos muita confiança por causa das vitórias que tivemos. Mas, no futebol, temos de estar sempre no aqui e agora, vamos manter essa atitude.”

Notas do jogo com Vizela contra FC Porto

“Claro que analisamos sempre os jogos, eu vejo os jogos do adversário, por isso estamos preparados para isso. As outras equipas tentam jogar futebol agressivo, faz parte do futebol, lutar e jogar com muitas emoções. Fazemo-lo também. Temos de nos preparar também ao nível da mentalidade e não só taticamente, temos de estar prontos para os jogos e de estar calmos nos momentos certos. Temos de estar focados no que queremos fazer no relvado, é sempre o desafio.”

Lesão de Felipe Morato

“Gosto muito das exibições dele e da atitude, mas vamos perdê-lo por algumas semanas, veremos quanto tempo no final. Ele estava em grande forma, a desenvolver-se muito bem e a jogar de forma muito fiável. Faz parte do futebol, às vezes essas coisas acontecem. Temos de gerir estas situações, temos uma boa equipa, temos jogadores que o podem substituir. Durante a época, temos de estar prontos para trocar jogadores. Amanhã é uma oportunidade para mostrarmos que estamos prontos para isso.”

Procura um novo central?

“O nosso problema é que Morato, João Victor e [Lucas] Veríssimo, três defesas centrais, muito bons jogadores, estão todos indisponíveis neste momento e para as próximas semanas. Provavelmente, vamos perder o Jan Vertonghen, ele decidiu ir-se embora. Depois, temos o Nico Otamendi e o António Silva, que estão aptos para jogar e que são grandes soluções, mas temos muitos jogos nas próximas semanas. Sim, faz sentido ter mais um, um bom jogador para defesa central.”

Lucas Veríssimo

“Infelizmente, não sei [quando volta]. Ele teve uma lesão grande, não é uma lesão fácil, está ausente há meses. Ele estava no bom caminho, mas houve algumas complicações, é normal neste processo. Agora, está bem. Os joelhos estão bem, está a trabalhar muito. Esperamos que nas próximas semanas [esteja disponível], mas não posso dar-vos uma previsão, não sou um especialista. Esperamos que se possa regressar o mais rápido possível.”

Plantel

“Estou muito satisfeito com a minha equipa, o que fizeram nas últimas semanas foi muito bom. E também gerir uma equipa com muitos jogadores não é fácil, não é fácil para os jogadores especialmente, mas o nível, a qualidade, o foco e a concentração no treino foi top, por isso estamos a jogar bom futebol neste momento. Claro, durante a pré-época, tentas ajustar a equipa um pouco, não que tenhas uma ideia clara quando começas a pré-época de que jogadores queres. É algo que acontece durante a pré-época, tens de olhar para o mercado, o que é possível para ti, que jogadores estão disponíveis, que jogadores querem sair, então tens de tomar decisões. No futebol, agora, é sempre assim até ao final da janela de transferências. Sabemos que às vezes é mais fácil fazer as transferências porque há a pressão do último dia, mas talvez amanhã à noite, depois do jogo, possamos falar finalmente da nossa equipa, com tudo decidido. Agora, estou muito contente com a equipa e com o desempenho dos jogadores.”