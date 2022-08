Um regresso e uma novidade na busca do Benfica pela liderança

No que às opções iniciais diz respeito, os primeiros tempos de Roger Schmidt em Portugal têm ficado marcados por apostas na continuidade, com poucas mexidas no onze de jogo para jogo. Ora, para receber o Paços de Ferreira, o alemão mantém essa tendência.

Assim, face à equipa que bateu o Boavista, as únicas mudanças são a saída de António Silva para o regresso de Otamendi — no Bessa estava a cumprir castigo — e a troca de Gilberto por Alexander Bah na direita da defesa. Já o Paços de César Peixoto chega à Luz com três derrotas em três partidas e diversas baixas — o banco da equipa só tem quatro jogadores de campo.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, Morato, Grimaldo, Enzo, Florentino, João Mário, Rafa, Neres e Gonçalo Ramos.

Onze do Paços de Ferreira: Zé Oliveira; Delgado, Lima, Flávio Ramos, Antunes; Rui Pires, Holsgrove; Thomas, Kayky, Bastos; Koffi.

Acompanhe o jogo ao minuto, aqui, na Tribuna Expresso