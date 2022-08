Roger Schmidt e as oito vitórias em oito encontros na época: “Foi um bom começo, mas é só o começo”

Análise ao jogo

“Foi uma vitória muito importante num jogo difícil. Na primeira parte e, sobretudo, depois do intervalo jogámos muito bem, mas é sempre o mesmo: se não aproveitas as tuas oportunidades para terminar com o jogo tens de lutar até ao fim. Fizemos isso e merecemos ganhar”

Um agosto excelente

“Foi bom começo, mas é só o começo. Temos de continuar. Vimos hoje o quão difícil é vencer jogos. Sexta temos já outra partida e depois a Liga dos Campeões. Temos de continuar a ganhar”

Adeptos do Benfica são um jogador extra?

“Certamente. Jogar no nosso estádio é sempre muito especial. Os jogadores tentam dar o melhor para fazê-los felizes e orgulhosos”