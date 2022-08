Roger Schmidt e as derrotas de Sporting e FC Porto: “Sendo honesto, estou surpreendido com a qualidade da liga portuguesa”

Em caso de vitória, Benfica passa para a liderança

“Estamos em boa forma, temos jogado bem. A razão para isso é que temos sido muito focados e temos tentado preparar os encontros da melhor forma. Esse é o desafio para amanhã: só tivemos dois dias para preparar, mas é o calendário até final da época. Não olhamos muito para a classificação neste começo de época [Paços tem três derrotas em três ], vamos passo a passo e queremos melhorar a nossa situação. Queremos ganhar os três pontos e jogar bom futebol”

Está surpreendido pelos resultados de Sporting e FC Porto?

“Sendo honesto, estou surpreendido com a qualidade da liga portuguesa. Há três equipas que foram promovidas à I Liga — Rio Ave, Chaves e Casa Pia — que têm mostrado a sua qualidade: o Casa Pia criou-nos dificuldades e agora o Chaves e o Rio Ave ganharam ao Sporting e ao FC Porto. Mostraram muita qualidade. Nós também tivemos dificuldades contra o Boavista e isso mostra a competitividade do campeonato. É muito importante não subestimar os adversários. Estou surpreendido não tanto com os resultados, mas com as prestações de várias equipas”

Kamada tem sido associado ao Benfica

“Vocês já me conhecem um pouco, nunca falo de rumores. O mercado só está aberto mais três dias e todas as equipas vão tentar melhorar. No último dia de mercado se calhar vão acontecer mais coisas do que nos últimos três meses, veremos. Tentaremos fazer algumas boas movimentações, mas temos uma muito boa equipa. Só falei uma vez de um jogador, e foi sobre o Ricardo Horta porque era uma situação muito clara: era público que o Sporting de Braga o queria vender e que nós o queríamos comprar, porque ele é um muito bom jogador. Ele ainda é um muito bom jogador e o mercado ainda está aberto. Veremos o que acontece nos próximos três dias”

Este jogo é uma boa oportunidade para dar descanso a alguns jogadores?

“Nas próximas semanas vamos precisar de toda a equipa. No começo da época preferi começar muitas vezes com o mesmo onze, porque, na minha opinião, eles mereceram-no e porque era importante que eles se familiarizassem uns com os outros. Claro que, num certo momento, mudaremos a nossa abordagem. Mas ainda não tomei as minhas decisões sobre os jogadores, também ainda não recebi dados sobre a recuperação dos jogadores. No jogo contra o Boavista, os jogadores que entraram trouxeram muita energia, mostraram que podem também jogar de início”

Benfica é o principal candidato ao título?

“Só jogámos três jogos. É difícil dizer. Estou focado em cada partida. Há uma longa época pela frente e, se quisermos lutar pelo título, temos de ser fiáveis, e é isso que estamos a tentar fazer, sobretudo na parte tática. Queremos estar focados em nós próprios, não olhar para outras equipas. É muito cedo para dizermos se somos os mais fortes ou não, isso é mais um tema para vocês [jornalistas]. Não tenho espaço na minha cabeça para isso”

Aursnes pode jogar de início com Florentino e Enzo?

“Estou muito contente por o Fredrik estar aqui. Neste momento, o Florentino e o Enzo estão muito bem, criaram uma boa relação. São muito inteligentes no posicionamento. Têm a vantagem de já estarem habituados um ao outro, mas claro que não podemos jogar com os mesmos onze durante toda a época. O Fredrik terá espaço durante a época”

Tem medo de perder Enzo depois do Mundial?

“Não, não tenho. O Benfica é o local perfeito para que o Enzo se desenvolva. É um excelente jogador, muito focado e profissional, sabe bem o que está a fazer. A vinda dele para o Benfica partiu de uma ideia clara da parte dele. Tudo se juntou no momento certo e espero que ele fique muito tempo no Benfica. Meio ano não é suficiente”