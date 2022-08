Benfica-Dynamo Kiev: portugueses com o 11 do costume de Roger Schmidt

BENFICA

Odysseas, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino Luís, Enzo Fernández, David Neres, Rafa, João Mário, Gonçalo Ramos

Dynamo Kiev

Buschan, Kedziora, Zabarnyl, Syrota, Vivcharenko, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalskyi, Shepeliev, Besedin

A segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões arranca às 20 horas, no Estádio da Luz. Na primeira mão, o Benfica venceu o Dynamo Kiev por 2-0, com golos de Gilberto e Gonçalo Ramos