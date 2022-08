Roger Schmidt descarta rotações para defrontar Dynamo Kiev: “A eliminatória não está decidida, não é altura para fazer alterações na equipa”

Triunfo na Intercontinental sub-20

“Em primeiro lugar quero saudar a nossa equipa jovem, que ganhou a Taça Intercontinental. É um grande feito, portanto parabéns a eles, é um excelente sinal pelo trabalho que se faz nas camadas jovens no clube. Faz parte da filosofia do Benfica ter sempre jovens que cresçam na academia"

Expetativas para o jogo

“É a segunda metade deste play-off. Tivemos um bom resultado no primeiro encontro, mas não está resolvido. Jogámos contra uma excelente equipa na Polónia, houve momentos na partida em que nos colocaram em dificuldades na defesa. Vão ajustar o comportamento tático deles, mas acho que é muito importantes que lhes mostremos, desde o primeiro segundo, que para nós a eliminatória não está resolvida. Os jogadores estão motivados e concentrados, queremos fazer uma excelente partida. Estamos muito motivados para jogar na Liga dos Campeões"

Ainda espera ter Ricardo Horta?

“Elogiei muito o Ricardo Horta porque ele é um muito bom jogador, mas também disse que iríamos ver o que aconteceria. Agora estamos muito perto do final da janela de transferências, estamos a trabalhar para melhorar a nossa equipa. Veremos o que conseguiremos alcançar nas próximas duas semanas"

Pretende aprender português?

“Espero ficar no mínimo durante dois anos [duração do contrato que assinou], isso significaria que jogaríamos um futebol de sucesso e qualidade. Sinto-me muito bem no Benfica, é um grande clube e é uma honra fazer parte dele. Se é possível, adoraria aprender português. O Weigl é um excelente exemplo, mas é um pouco mais novo do que eu. Não tenho muito talento para aprender línguas, darei o meu melhor. Tenho dúvidas que consiga orientar a equipa em português, porque não é uma língua fácil, mas espero que no próximo mês possa melhorar um pouco e ter pequenas conversas em português, seria óptimo"

Haverá mexidas no onze?

“A eliminatória não está decidida, não é altura para fazer alterações para rodar a equipa. Precisamos da melhor equipa no campo e de substitutos de topo no banco. Não vou anunciar o onze, mas queremos jogar com a melhor equipa, como sucede sempre. Precisamos de toda a equipa, mas também é bom termos jogadores em campo que estão habituados a atuar juntos"

O que poderá trazer Fredrik Aursnes ao Benfica?

“Não posso falar sobre jogadores que não estão no nosso plantel. Não é o meu trabalho anunciar transferências. Se alguém for anunciado, estou aberto a falar sobre ele. Neste momento, estou focado nos meus jogadores"

Foi importante não ter jogado este fim-de-semana?

“Foi muito bom para nós ter a oportunidade de descansar. Jogámos três encontros fora de casa em oito dias, com voos longos, não foi fácil recuperar. Ter a oportunidade de descansar um pouco mais é uma boa vantagem para nós"

Se Benfica passar, que posições espera que sejam reforçadas?

“É difícil dizer. Temos uma equipa muito boa, mas precisamos de um equilíbrio no plantel. Jogaremos muitos encontros e, se quisermos disputar títulos e alcançar bons feitos a nível internacional, precisamos de um plantel equilibrado. Acho que já temos uma equipa muito boa, mas precisamos de alguns ajustes. Na defesa, no meio-campo ou no ataque, tens de analisar sempre se há opções no mercado para melhorar o plantel"