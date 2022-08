Roger Schmidt: “Tentámos demasiadas vezes uma solução central em vez de usarmos as alas”

A análise ao jogo

“A primeira parte tentámos demasiadas vezes encontrar uma solução no espaço central em vez de usarmos as alas, foi uma das questões-chave que discutimos ao intervalo, depois fomos melhores na segunda parte, encontrámos espaços e criámos algumas oportunidades, mas não foi fácil por causa do relvado e do adversário, que esteve compacto com 10 jogadores atrás da linha da bola e nos obrigou a encontrar soluções futebolísticas. Precisávamos de paciência, também mostrámos concentração e disciplina, hoje a única coisa que contava eram os três pontos.”

A troca de Gilberto por Bah

“O Gilberto não estava assim tão bem no jogo, tem jogado muito e achei que precisávamos de energia fresca no lado direito e o Alex esteve bem e teve bons momentos atacantes. Lá está, não são só os 11 jogadores que começam, também precisamos de todos os jogadores e os nossos substitutos estiveram bem.”

“Não sei, espero que esteja a 100% outra vez contra o Kiev, mas temos de esperar, os próximos dias serão decisivos, para não é certo.”

Gonçalo Ramos

“Vi o Gonçalo a jogar hoje com muita paixão pelo Benfica, por isso, vamos ver o que acontece.”