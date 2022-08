Como vai jogar o Benfica na Dinamarca? Sem David Neres

O futebolista brasileiro David Neres ficou esta segunda-feira de fora dos convocados do Benfica para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland, na terça-feira, após falhar o treino matinal por estar “em tratamento”.

Segundo a lista de eleitos pelo treinador alemão do Roger Schmidt, o guarda-redes japonês Leo Kobuko também sai do rol que foi escolhido para a primeira jornada da Liga portuguesa (goleada caseira ao Arouca, por 4-0), para dar lugar ao português Samuel Soares.

O técnico germânico incluiu ainda mais outros quatro jogadores que não tinham feito parte do plano para a receção de sábado à equipa beirã: o defesa André Almeida, os médios Paulo Bernardo e Diogo Gonçalves e o avançado Diego Moreira.

Na terça-feira, o Benfica defronta em Randers os dinamarqueses do Midtjylland (18h45), na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions, com uma vantagem de 4-1 trazida da Luz, num jogo que terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

Em caso de sucesso na eliminatória, as águias defrontam depois no ‘play-off’ de acesso à fase regular da prova o vencedor do ‘duelo’ entre Dínamo de Kiev e o austríaco Sturm Graz, que se defrontam também na terça-feira, na Áustria, após uma primeira mão ganha pela equipa ucraniana (1-0).

Lista de 24 futebolistas convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Samuel Soares.

- Defesas: Gilberto, Grimaldo, Jan Vertonghen, Alexander Bah, Otamendi, António Silva, Morato e André Almeida.

- Médios: Enzo Fernández, João Mário, Chiquinho, Rafa Silva, Julian Weigl, Florentino, Diogo Gonçalves e Paulo Bernardo.

- Avançados: Roman Yaremchuk, Petar Musa, Henrique Araújo, Gonçalo Ramos e Diego Moreira.