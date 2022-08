Roger Schmidt: “Estes são os onze que merecem jogar, acho que é essencial que se habituem uns aos outros”

Estreia no campeonato

"Foi uma boa exibição. É sempre importante começar a vencer, principalmente em casa. Começamos bem, decidimos o jogo praticamente na primeira parte. Com o cartão vermelho ficou mais difícil para eles. Não foi tudo perfeito, mas também não espero isso nesta fase. Cada vitória dá confiança, estou feliz (...) Criámos muitas oportunidades e não lhes demos grandes hipóteses. Não tiveram nenhum momento de perigo, isso é importante para toda a equipa. Estou feliz com a atitude dos jogadores. Foi um bom começo, com o jogo de terça e o de hoje.”

A equipa titular

“Estes são os onze que merecem jogar. Conseguiram isso depois de terça-feira e estamos no início da temporada, temos jogos muito importantes, e acho que é essencial que se habituem uns aos outros. Por isso quer dar-lhes essa oportunidade de se entrosarem. Agora, vamos ter vários jogos, muitas vezes três por semana, e vamos ter de rodar. Não se ganha nada só com 11 jogadores, temos de atenção aos outros também.”

Dinâmicas

“Os nossos alas são os laterais, os outros jogadores vão andando ali pelo meio-campo ofensivo. Temos David Neres, Chiquinho, João Mário, Rafa, o Diego Moreira, a quem dei descanso hoje porque deverá jogar na equipa B, e eu estou contente. São jogadores muito criativos, que podem jogar uns com os outros e estão envolvidos na criação de golos e assistências.”