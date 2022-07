Midtjylland ou AEK Larnaca, um deles será o adversário do Benfica na 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões

O adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões será o AEK Larnaca ou o Midtjylland, ditou o sorteio desta manhã em Nyon, na Suíça. A primeira mão joga-se a 2 ou 3 de agosto e a segunda a 9 de agosto. Em caso de apuramento, o play-off, a derradeira eliminatória antes da fase de grupos, será jogado a 16/17 agosto e 23/24.

O Midtjylland, fundado em 1999 e treinado por um ex-avançado, Bo Henriksen, terminou em segundo lugar da liga dinamarquesa em 2021/22, só atrás do poderoso Copenhaga. Os dois clubes até tiveram as mesmas vitórias – 20 e 32 jornadas –, mas acabaram com três pontos de diferença.

Os dinamarqueses, que conquistaram três campeonatos na sua curta história, já começaram a liga nacional, o que poderá ser algo muito relevante no que toca a andamento competitivo e pedalada. Na época passada, exatamente nesta fase, foram eliminados pelo PSV de Roger Schmidt, o novo treinador do Benfica, um clube que é cabeça de série desta fase juntamente com Rangers, Dínamo Kiev/Fenerbahçe ou, mais uma vez, PSV. Três-zero em Eindhoven – golos de Noni Madueke, Mario Gotze e Cody Gakpo – e zero-um na Dinamarca, cortesia de Bruma, com um golo depois da hora.

Já os cipriotas do AEK Larnaca, que contam com Bruno Gama e Rafael Lopes, só começam o campeonato a 27 de agosto, em casa, com o Doxa. O espanhol José Luis Oltra, de 53 anos e ex-Fuenlabrada, da Segunda Divisão espanhola, é o treinador. Na época passada, o AEK terminou em segundo lugar da liga cipriota, atrás do campeão Apollon Limassol. A distância foi apenas de quatro pontos.

Sorteio da 3.ª eliminatória:

PSV - Monaco

Sturm Graz - Dínamo Kie/Fenerbahçe

Saint-Gilloise - Rangers

Benfica - AEK Larnaca/Midtjylland

