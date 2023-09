Filipe Albuquerque parte da pole position no Mundial de Resistência: “Esta pista nunca foi fácil para nós, é um bom presságio”

A equipa do piloto português Filipe Albuquerque (United Autosports) conquistou este sábado a 'pole position' na penúltima prova do Mundial de Resistência, no Japão, na categoria LMP2, a segunda mais importante do campeonato.

O melhor tempo foi registado pelo britânico Phil Hanson que, juntamente com Filipe Albuquerque e Frederick Lubin, tripulam o Oreca da United Autosports nesta sexta ronda do Mundial.

A equipa do piloto de Coimbra fez o melhor registo em 01.32,182 minutos ao traçado de Fuji, deixando o Team WRT, do angolano Rui Andrade, do polaco Robert Kubica e do suíço Louis Deletraz, na segunda posição, a 0,091 segundos. O outro Oreca da United Autosports foi o terceiro, a 0,271 da equipa do português.

“Desde os treinos livres que sabíamos que estávamos competitivos e que tínhamos carro para discutir o primeiro lugar. O Phil esteve muito bem, fez uma volta excelente e, no fundo, este resultado traduz o que estávamos à espera. E estamos muito contentes com isso, porque esta pista nunca foi fácil para nós. É um bom presságio”, disse Filipe Albuquerque, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto luso tem consciência, no entanto, que partir do primeiro lugar para uma corrida de seis horas “é uma ajuda mas não é determinante”.

“Temos de continuar a fazer o nosso trabalho certinho, sem erros e focados no objetivo. Espero mesmo conseguir a vitória ou pelo menos ficar na frente dos mais diretos adversários na luta pelo título”, concluiu.

Já na categoria principal, dos Hipercarros, António Félix da Costa (Porsche) foi oitavo classificado, a 1,317 segundos dos autores da ‘pole’, o britânico Mike Conway, o japonês Kamui Kobayashi e o argentino José Maria Lopez, num Toyota oficial.

A corrida inicia-se às no domingo às 11:00 locais (03:00 em Lisboa) e tem a duração de seis horas.