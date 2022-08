António Félix da Costa tem novo desafio na Fórmula E: português vai ser piloto da Porsche

O ano de 2023 será de mudança para o Mundial de Fórmula E e António Félix da Costa, uma das caras presentes desde o dia um da competição para monolugares elétricos, vai acompanhar essa evolução. O piloto português foi esta segunda-feira confirmado pela Porsche e fará dupla com Pascal Wehrlein na mítica marca alemã, numa temporada de alterações ao regulamento e que verá a estreia dos carros da Gen3.

Para o cascalense, é a quarta equipa no Mundial de Fórmula E: começou na Aguri, passou pela Andretti Motorsports e nas últimas três temporadas fez parte da estrutura da DS Techeetah, onde se sagrou campeão da disciplina em 2019/2020.

A passagem para a Porsche era um segredo mal-guardado que agora tem confirmação oficial. "Momento incrível na carreira, é um orgulho fazer parte desta marca e mal posso esperar para me sentar no carro e começar a trabalhar e irmos em busca destas vitórias", disse Félix da Costa, já vestido com as cores da Porsche. Como currículo, o português de 30 anos apresenta 96 corridas na Fórmula E, onde conquistou sete vitórias. Esta época foi também vencedor da categoria LMP2 das 24 horas de Le Mans, prova para a qual a Porsche prepara também um programa nos hypercars.

"Temo-lo em muito boa conta como piloto", sublinhou Thomas Laudenbach, vice-presidente da Porsche Motorsport. "É um tipo muito positivo e será um bom encaixe para nós e para a família da Porsche Motorsport. Estou confiante que vamos lutar por vitórias e títulos nos próximos anos", disse ainda o responsável.

A estreia de António Félix da Costa pela Porsche está marcada para janeiro, na primeira prova do Mundial, na Cidade do México.