Larry Nassar, o antigo médico da seleção olímpica dos EUA condenado por abusar sexualmente de atletas, foi esfaqueado na prisão

O antigo médico da seleção olímpica norte-americana, Larry Nassar, foi esfaqueado múltiplas vezes no estabelecimento prisional, na Flórida, onde cumpre pena por abusar sexualmente de atletas.

De acordo com a Associated Press (AP), o médico foi atacado por outro preso durante uma confusão entre ambos, no domingo, na United States Penitentiary Coleman. Nassar encontra-se estável.

Condenado a uma pena de prisão de 40 a 175 anos, Larry Nassar terá sido esfaqueado no peito e nas costas. Em janeiro de 2018, Nassar admitiu em tribunal os abusos, reconhecendo ainda ter na sua posse pornografia infantil.

Uma redução do staff e alguns longos turnos seguidos por parte dos vigilantes do momento em que se deu a altercação entre Nassar e outro prisioneiro poderão ajudar a explicar o incidente, disseram à “AP” fontes sob anonimato.

Larry Nassar foi médico desportivo entre 1997 e 2016, um período em que terá abusado de dezenas de jovens atletas. Simone Biles, múltipla campeã olímpica, foi uma delas. Em setembro de 2021, a ginasta reconheceu que foi “demasiado” tudo o que aconteceu nos sete anos anteriores. “Mas eu não ia deixar que ele me tirasse algo para o qual eu trabalhei desde os seis anos”, disse Biles na altura. “Não ia deixá-lo tirar-me essa alegria. Ignorei o caso tanto quanto a minha mente e o meu corpo deixaram.”

Durante o julgamento, 156 atletas, entre as quais as medalhadas Aly Raisman e McKayla Maroney, foram ouvidas em tribunal. Nassar admitiu os crimes e foi condenado a décadas de cativeiro. E procurou um certo tipo de redenção: “As vossas palavras tiveram um grande efeito sobre mim e abalaram-me muito. Vou carregá-las comigo até ao fim dos meus dias.”

Em setembro de 2021, o Comité Judicial do Senado dos EUA examinou as falhas na investigação do FBI sobre Larry Nassar, depois de, em julho do mesmo ano, a Inspeção-Geral do Departamento de Justiça ter publicado um relatório sobre essa investigação. O relatório encontrou vários erros e encobrimentos por parte de agentes do FBI, o que permitiu que Nassar mantivesse a conduta criminosa durante meses.

“Culpo Larry Nassar, e culpo também todo o sistema que permitiu e perpetrou o seu abuso”, afirmou então Simone Biles. “Se permitirem que um predador maltrate crianças, as consequências serão rápidas e severas.” O relatório mencionado acima concluiu que apesar da gravidade das alegações contra Larry Nassar o gabinete do FBI em Indianápolis foi lento a responder.

Um acordo judicial compensatório foi anunciado, em dezembro, entre as centenas de ginastas norte-americanas que sofreram abusos de Larry Nassar e federação e comité olímpico dos Estados Unidos. Foi decretado que as vítimas receberiam 337 milhões de euros.