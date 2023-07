Ex-futebolista Van der Sar hospitalizado depois de sofrer hemorragia cerebral

O antigo futebolista Edwin van der Sar está nos cuidados intensivos depois de ter sofrido uma hemorragia cerebral. A notícia foi avançada pelo Ajax, o clube que o ex-guarda-redes serviu como futebolista e na última década como dirigente.

O clube neerlandês deu conta de que o ex-futebolista está estável, prometendo mais atualizações “assim que haja mais informação concreta”. A Reuters indicou que o ex-jogador foi hospitalizado na Croácia, onde estava de férias.

Van der Sar tem 52 anos e esteve nos últimos 10 anos no cargo de diretor-geral do Ajax, onde trabalhou de perto com Marc Overmars, entretanto afastado por ter sido descoberto que o também ex-futebolista enviou mensagens inadequadas a funcionárias. Edwin van der Sar, a bem de uma transição suave, aceitou abandonar o cargo apenas no dia 1 de agosto.

O ex-guarda-redes fez 130 jogos pela seleção dos Países Baixos e representou clubes como Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United.