NãoSejaBullydeBancada, a campanha que alerta para o comportamento violento dos pais no desporto de formação

#NãoSejaBullydeBancada, assim se chama a campanha do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que pretende alertar para os comportamentos violentos e pouco éticos dos pais e encarregados de educação no desporto de formação.

Desenvolvida em parceria e com o apoio das federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, a campanha procura irradiar este tipo de comportamentos, “através da sensibilização dos espectadores para o tema, para além da disseminação da mensagem através das redes sociais e publicidade estática em múltiplas plataformas em todo o território nacional”. A campanha estará presente também em jogos das cinco federações.

Em comunicado, o IPDJ lembra que as crianças têm “uma forte tendência para imitar os comportamentos dos adultos que lhes servem de referência” e que cabe precisamente aos adultos “quebrar um potencial ciclo de perpetuação adotando atitudes consideradas como bons exemplos”.

“O desporto tem de ser fonte de respeito por todos os intervenientes, de ética, fair-play e a campanha #NãoSejaBullydeBancada pretende alertar para que a solução tem de começar nas camadas jovens, cujo contexto formador amplia a necessidade de se trabalhar para um ambiente mais saudável”, pode ler-se também no comunicado do IPDJ.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, lamenta que não haja “uma legislação perfeita que possa acabar com os discursos de ódio”, mas acredita que “é possível mudar, com o compromisso de todos, clubes, atletas e sobretudo os adeptos”, entre estes “os pais que acompanham os seus filhos nas diferentes modalidades”.