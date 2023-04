Sentença de Rui Pinto adiada para 13 de julho

Afinal não será esta sexta feira que Rui Pinto ficará a saber a sentença do tribunal criminal de Lisboa na sequência do processo Football Leaks. A juíza Margarida Alves considerou que "o depoimento dos arguidos e das testemunhas" levou a uma alteração "não substancial" dos factos, dando um prazo à defesa do criador do Football Leaks para se pronunciar sobre eles.

De acordo com uma fonte judicial, os novos factos estão relacionados com o acesso ao sistema informático da SAD do Sporting. Por regra, esta alteração significa que o tribunal irá condenar o arguido. Resta saber se a uma pena prisão efetiva ou com pena suspensa.

A procuradora Marta Viegas admitiu que o crime de sabotagem informática ao Sporting não ficou provado.