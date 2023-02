Sismo na Turquia. Quarto de Christian Atsu foi localizado, mas não há sinais do jogador. Há mais desportistas entre as vítimas

Nana Sechere é o empresário de Christian Atsu que nos últimos dias tem acompanhado as buscas pelo jogador, que continua desaparecido após o sismo de 6 de fevereiro na Turquia. Com o passar dos dias, a esperança em encontrar com vida o antigo extremo de Rio Ave e FC Porto diminui. Nas últimas horas, revelou o agente na sua página de Twitter, as equipas de resgate localizaram o quarto onde se encontraria Atsu na altura do abalo, mas para já não há qualquer sinal do atacante ganês de 31 anos.

O empresário do jogador está no local do sismo com a família de Atsu e revela que durante a sua permanência em Hatay as equipas encontram dois pares de sapatos que pertenceriam ao jogador. Na segunda-feira, Sechere e a família de Atsu receberam a confirmação de que “as imagens térmicas mostravam sinais de até cinco vidas”, porém foram informados que a única prova de vida só pode ser feita “através da visão, olfato e som”, algo que para já não se revelou.

“Infelizmente não conseguimos localizá-lo”, sublinhou, pedindo “mais recursos” para a região de Hatay. “Tudo está a decorrer de forma muito lenta e isso faz com muitos resgates estão a ser adiados e muitas vidas estão a ser perdidas porque não há recursos disponíveis para os trabalhadores”, continuou, deixando também duras críticas ao Hatayspor, clube que Atsu representa e onde também joga o português Rúben Ribeiro. “É uma pena que o clube não esteja no terreno connosco, lado a lado, à procura do Christian”.

Capitão da seleção de andebol não resistiu

O terramoto de 6 de fevereiro ceifou a vida a vários atletas de diversas modalidades. A mais recente confirmação é a do capitão da seleção turca de andebol, Cemal Kutahya, informou a federação turca e a IHF, federação internacional da modalidade. O filho de Kutahya, de cinco anos, também morreu no sismo e a sua mulher, grávida de quatro meses, está desaparecida.

Kutahya representava o Hatay Buyuksehir Belediyespor, líder do campeonato turco.

O basquetebol também está de luto com a morte de Nilay Aydogan, jogadora internacional pela Turquia, que morreu em Malatya, onde estava a visitar a avó, que também morreu no sismo. Também em Malatya perdeu a vida o guarda-redes Ahmet Eyup Turkaslan, do Yeni Malatyaspor, e o jogador de voleibol Emincan Kocabas.