Gareth Bale vai finalmente levar o seu swing para o PGA Tour: “Estou encantado por anunciar que vou jogar no AT&T Pebble Beach Pro-Am”

A certa altura, já no grandioso Real Madrid, Gareth Bale tinha a fama de futebolista que preferia jogar golfe. Pedja Mijatovic, ex-jogador e dirigente daquele clube, foi o pioneiro de uma frase que pertence quase à mitologia futeboleira (pouco futeboleira), sentenciando em determinado momento, numa rádio, que a escada de prioridades de Bale era: “Gales, golfe e Madrid, por essa ordem”. Esse lema evoluiu para cântico e depois para o tecido das bandeiras nacionais, divertindo o futebolista que ergueu uma delas quando a sua seleção foi apurada para o Euro 2020.

O homem que foi essencial nas conquistas de alguns troféus da Liga dos Campeões anunciou , nas últimas horas, que vai finalmente participar num torneio do PGA Tour, um dos circuitos profissionais do golfe. O agora ex-jogador de futebol, de 33 anos, vai participar no AT&T Pebble Beach Pro-Am, na Califórnia, que se estende ao longo de duas semanas, em fevereiro.

“Estou encantado por anunciar que vou jogar no AT&T Pebble Beach Pro-Am no início do próximo mês!”, escreveu o galês nas redes sociais. Há sensivelmente duas semanas, em mais um ato de adivinhação, Pep Guardiola, o treinador do Manchester City, deixou uma dica: “Agora ele vai tornar-se num fantástico jogador de golfe.” Bom, o futuro está aí, de taco na mão, obrando swings e tacadas mais calculadas e precisas do que muitos de alguns dos grandes golos que o canhoto marcou ao longo da carreira.

Athena Pictures

De acordo com a BBC, o torneio em que Bale vai participar receberá 156 participantes amadores e 156 profissionais, um lote onde estará Matt Fitzpatrick, o campeão do US Open, Patrick Cantlay, atual número 5 do mundo, e ainda Jordan Spieth, que venceu três majors.

Gareth Bale – que venceu cinco Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e outras três ligas espanholas – surgiu na Premier League saído do forno do Southampton, onde deu nas vistas antes de saltar para o Tottenham, no verão de 2007. Por ali, primeiro como lateral esquerdo imparável como um TGV, ganhou protagonismo e ganhou o direito a ser mais do que isso, um jogador com maior raio de ação e de ataque. Memorável e fresca na lembrança está ainda aquela noite em que fez um hat-trick ao Inter de Milão, num jogo da Liga dos Campeões.

Mas as noites gloriosas sucederam-se, sobretudo no Real Madrid e na sua casa predilecta, a Liga dos Campeões, que conquistou em cinco ocasiões, criando um trio muito especial ao lado de Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. O galês, que foi perdendo espaço na capital espanhola, ainda foi emprestado ao Tottenham numa temporada, antes de voar para Los Angeles, onde recentemente pendurou as botas.