Rui Costa e SAD do Benfica constituídos arguidos em processo de corrupção desportiva

O atual presidente do Benfica, Rui Costa, a Benfica SAD, tal como Domingos Soares Oliveira, Luís Filipe Vieira, José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, todos eles administradores ou ex-administradores da sociedade benfiquista, foram esta semana constituídos arguidos, segundo uma notícia do Diário de Notícias.

A SAD do Benfica já confirmou a notícia, através de um curto comunicado publicado no site oficial. “Tendo em conta as notícias vindas [hoje] a público, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD confirma ter sido constituída arguida no passado dia 3 de janeiro, assim como, por inerência e entre outros, os membros do Conselho de Administração no mandato 2016 a 2020 e que se encontram atualmente em funções”, pode ler-se na nota, onde a SAD diz ainda que não vai fazer comentários sobre o assunto, de forma a respeitar o segredo de justiça.

A Benfica SAD não fará mais qualquer comentário sobre este assunto visto o processo se encontrar em segredo de justiça.

Os factos dizem respeito aos anos de presidência de Luís Filipe Vieira, em que Rui Costa era administrador da SAD. O ex-presidente do Benfica está no estrangeiro e terá de se apresentar na Polícia Judiciária assim que regressar.

As acusações do Ministério Público prendem-se com o facto de a SAD do Benfica ter sido alegadamente beneficiária da adulteração de resultados através de subornos de árbitros e até de jogadores de equipas adversárias.