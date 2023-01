Morreu Gianluca Vialli, o avançado que não acreditava que o futebol é uma guerra

O abraço entre Gianluca Vialli e Roberto Mancini depois de conquistada a Europa em forma de torneio foi uma sova na garganta das testemunhas. Os corpos colavam-se como se colam os dos irmãos. Havia lágrimas e desabafos, a maioria mudos certamente. A maldita doença, um cancro no pâncreas, concedeu a Gianluca uma trégua, permitindo-lhe reviver a dupla maravilha da gloriosa Sampdoria de tempos idos e levantar o troféu de campeão europeu, tal como foi em 1996, com a camisola e braçadeira de capitão da Juventus. Vialli morreu esta sexta-feira, aos 58 anos.

Depois de vários anos a lutar contra a doença, em abril de 2020 o ex-futebolista foi dado como recuperado. Antes disso juntou-se depois à federação italiana para servir como chefe de delegação, mencionando que era tudo “emocional” e que assim se sentiriam “mais jovens”, transformando-se numa inspiração para todos. Em meados de dezembro último , no entanto, deu conta de que abandonava os trabalhos na seleção italiana para voltar ao ringue contra o cancro, “o companheiro indesejado", como chegou a dizer.

“O objetivo é utilizar toda a minha energia física e mental para ajudar o meu corpo a ultrapassar esta fase da doença, para que eu possa participar em novas aventuras o mais rapidamente possível e partilhá-las com todos vocês”, anunciou então.

picture alliance

No livro “Goals” refletiu sobre este braço de ferro. “Não sou um guerreiro”, garantia. “Não estou a combater o cancro. É um inimigo demasiado forte e eu não teria qualquer hipótese. Sou um homem que tem a sua jornada e o cancro juntou-se a mim nessa jornada… o meu objetivo é continuar a andar, continuar a mexer-me até que ele se canse e me deixe sozinho.” Agarrou-se a alguns ensinamentos e filosofia asiáticos para o ajudar a levar a vida com positividade. Chamou-lhe “força espiritual” e “armadura”.

Era um cavalheiro, lê-se em alguns textos publicados, que deixou frases como: “Não acreditem em quem vos diz que o futebol é uma guerra. É um desporto, um jogo e jogas com os teus companheiros”. Uma das primeiras declarações e reações à morte de Vialli saiu da boca de Graeme Souness, um tipo duro e que desabou a falar do ex-companheiro dos tempos da Sampdoria.

“Não consigo dizer-vos quão boa pessoa era”, começou por dizer o escocês na Sky News, com os olhos derrotados. “Esqueçam o futebol por um minuto, era simplesmente uma alma bonita. Era verdadeiramente um bom ser humano. Era fabuloso estar ao pé dele, era tão divertido, tão caloroso, era um jogador fabuloso. Não quero falar do futebol dele, mas sim da pessoa. Que ser humano, acima disso, que ser humano.”

Durante o Euro 2020, no dia do seu aniversário, levantou-se no lugar onde tomavam as refeições e disse: “O mister disse que podemos ganhar, por isso vamos buscar o maldito troféu”. As imagens daquele 9 de julho, nas entranhas da seleção italiana, estão imortalizadas no documentário “Azzurri, Road to Wembley”, da Netflix. Depois riu, levantou o copo e os futebolistas cantaram “Luuuuca, Luuuuca”. E ele emocionou-se.

Alessandro Sabattini

Como futebolista era uma besta faminta, um avançado como imaginamos os avançados italianos dos anos 90, que pedalam, são chatos e vão atrás da dança das redes da baliza de qualquer maneira. Ao longo de mais de 600 jogos com as camisolas de Cremonese, Sampdoria (onde foi protagonista de um dos maiores contos de fadas que o futebol já viu), Juventus e Chelsea, marcou mais de 250 golos. Com a seleção italiana, com quem fez 59 jogos e 16 golos, participou nos Campeonatos do Mundo de 1986 e 1990 e ainda no Europeu de 1988.

No museu lá de casa, o futebolista (porque são futebolistas para sempre), natural de Cremona, via descansar a glória nas muitas medalhas que conquistou, nomeadamente de vencedor da Liga dos Campeões (1996), Taça UEFA (1993), Taça das Taças (1990) e Serie A (1991, 1995), entre outras.

Os últimos três anos de carreira aconteceram em Londres, com a farda do Chelsea, onde começou a carreira de treinador em 1997/98. Por ali, com o apito na boca, conquistou a Taça das Taças, em 1998, e outros importantes troféus. Na temporada 2001/02 despediu-se do futebol profissional, no segundo escalão inglês, como treinador do Watford.

John Ingledew

Na memória de todos os que viram o tal documentário ficará a imagem de Gianluca Vialli, durante os penáltis na final, virado de costas para o santuário verde, encarando os sofridos adeptos. De braços cruzados, mirava o horizonte que não existia. Dava um gole numa água, lentamente, olhava à volta.

Quando Jorginho falhou o seu pontapé, leu-o na cara dos compatriotas que miravam o jogo. Mancini aproximou-se e contou-lhe o segredo. Gianluca, que nada viu, fez um gesto com a mão como se explicasse o que aconteceu. E voltou para o lugar mais solitário do mundo. Um esgar denunciava o medo. Voltou a tragar a água. A seguir, as boas notícias. Braços abertos e desapareceu de cena. O abraço com Mancini, com água nos olhos e tanta história naquele aperto, veio depois.