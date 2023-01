Damar Hamlin fez uma placagem num jogo da NFL e o impacto parou-lhe o coração: está em estado crítico no hospital

Faltavam cinco minutos e 58 segundos para o fim do primeiro quarto quando Damar Hamlin, dos Buffalo Bills, travou implacavelmente a correria de Tee Higgins, dos Cincinnati Bengals. O impacto foi tremendo. Hamlin, com o 3 nas costas, levantou-se normalmente, mas de seguida caiu desamparado. Um rival desviou-se do corpo que caía como uma folha, tal como o árbitro, que rapidamente terá visto um sinal fulminante e pediu auxílio. O atleta, de 24 anos, foi assistido no local pela equipa médica, que operou manobras de reanimação.

O atleta sofreu uma paragem cardiorrespiratória e está em estado crítico no hospital, onde chegou pelas 21h25 (hora local), conta a “Sky Sports” . Segundo a imprensa norte-americana, Damar tinha pulso, mas respirava com ajuda de aparelhos. “As minhas rezas e pensamentos estão com o Hamlin e com a sua família. Estou a rezar para que ultrapasses isto, irmão. Com amor”, escreveu Tee Higgins no Twitter.

Enquanto os colegas rezavam por ele no relvado, foi encaminhado para o Centro Médico da Universidade de Cincinnati, em Ohio. O trajeto da ambulância foi aplaudido por muitos dos 65 mil adeptos que estavam no Paycor Stadium. Alguns jogadores tinham água nos olhos.

Os Buffalo Bills iam vencendo por 7-3 e a ideia até era mesmo recomeçar-se o jogo, já que os jogadores mantiveram-se ativos com vários exercícios de aquecimento e mobilidade. Os treinadores de ambas as equipas terão recusado retomar a partida, transmitida pela “ESPN” e “ABC” em horário familiar, e a National Football League (NFL) anunciou o adiamento do jogo.

Kevin Sabitus

O clube para o qual Hamlin joga informou, em comunicado, que o atleta recuperou o batimento cardíaco ainda no campo. “Está sedado e em condição crítica.”

Segundo o comissário da NFL, Roger Goodell, Hamlin recebeu atenção médica “imediatamente” no terreno, dada por médicos do clube para o qual joga e por outros independentes. “Os nossos pensamentos estão com o Damar e com os Buffalo Bills. Vamos providenciar mais informação assim que estiver disponível”, indicou.

Damar Hamlin, natural de Pittsburgh, está na segunda temporada na NFL e atualmente na segunda posição dos homens com mais placagens feitas esta época, 91. Como joga na posição de safety, os choques e impactos contra adversários são propícios. Depois de tantos embates, chegou a tragédia: o capacete de Higgins bateu no peito de Hamlin e parou-lhe o coração.

As consequências e os impactos dos choques e embates desta modalidade têm sido debatidos e estudados a fundo, sobretudo pelo conhecimento de muitos casos de problemas cognitivos e neurológicos, que culminam até em demência ou variantes. Segundo o “El País” , a liga chegou a um acordo em 2013 para indemnizar, com 765 milhões de dólares, os ex-atletas afetados com danos cerebrais.

Em 102 anos de história da NFL, Chuck Hughes foi o único jogador de futebol americano a morrer em campo. O então atleta dos Detroit Lions sofreu um ataque cardíaco num jogo contra os Chicago Bears, em outubro de 1971.