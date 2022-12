Ronaldo ainda volta à seleção? Diogo Ribeiro vai dar-nos uma medalha na natação? Aqui estão as perguntas (e respostas) para o ano que aí vem

Portugal iniciará o apuramento para o Euro 2024 com solução no banco?

O Mundial no inverno e a saída de Fernando Santos criaram um problema à FPF, já que boa parte dos possíveis alvos estão sob contrato, como José Mourinho, ligado à Roma até 2024. Negociar uma saída será sempre mais fácil no final da época e Portugal arranca a qualificação em março com jogos com Liechtenstein e Luxemburgo. A FPF terá margem de manobra para esperar e atacar o início da qualificação com uma solução provisória.

