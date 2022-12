Número de adeptos banidos de recintos desportivos na época passada é o maior de sempre. Quase metade é do Sporting

Os 335 adeptos impedidos de entrar em recintos desportivos em 2021/22 correspondem ao “valor mais elevado de sempre numa só época desportiva”, com quase metade deles afetos ao Sporting, revela esta terça-feira um relatório sobre violência associada ao desporto (RAViD).

“Foi comunicado ao Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), ao longo da época 2021/22, a entrada em vigor de 335 interdições de acesso a recinto desportivo, o que constitui um aumento de 109,4% comparativamente à época 2020/21, em que se registaram 160 medidas de interdição entradas em vigor”, refere o RAViD, a que agência Lusa teve esta terça-feira acesso.

O RAVid, feito pelo PNID, sediado na Polícia de Segurança Pública (PSP), e pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), destaca que se trata “do número mais elevado de sempre de medidas de interdição entradas em vigor numa só época desportiva em Portugal, o que reforça a tendência crescente de aplicação destas medidas”.

Segundo o documento, das 335 medidas de interdição entradas em vigor na última época, 274 das quais resultaram de decisão da APCVD (81,8%) e as restantes 61 foram determinadas pelos tribunais (18,2%).

O documento, que reúne informação proveniente das forças de segurança e das autoridades judiciárias e administrativas, dá conta de que as 335 medidas de interdição entradas em vigor na época desportiva 2021/22 se concentraram em adeptos de cinco clubes (76,2%), nomeadamente do Sporting (138), seguido de Benfica (49), FC Porto (44), Sporting de Braga (13) e Vitória de Guimarães (13).

A maioria dos motivos para a interdição de adeptos em recintos desportivos na época passada esteve relacionada com posse ou uso de artefactos pirotécnicos (25), incitamento à violência, racismo, xenofobia (48) e agressões (17).

O RAVid indica também que se verificaram 537 decisões condenatórias com caráter definitivo (as que, esgotada a possibilidade de recurso, já produziram efeitos), proferidas pela APCVD entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, das quais 274 medidas entraram em vigor na última temporada.

De acordo com o mesmo documento, a maioria dos adeptos impedidos de entrar nos estádios e sujeitos a medidas de interdição determinadas pela APCVD são homens, maioritariamente residentes nos distritos de Lisboa (37,6%), Porto (22,3%) e Braga (12%).

Quanto à distribuição etária, 29,9% dos adeptos têm entre 16 e 20 anos, seguindo-se dos 21 aos 25 anos, com 29%.

O relatório refere igualmente que 86,5% dos adeptos são membros de Grupos Organizados de Adeptos (GOA) e 64,9% das sanções acessórias de interdição de acesso a recintos desportivos entradas em vigor reportam-se a períodos entre oito e 12 meses.

A maioria das situações reporta-se ao futebol (97,3%) e, em particular, à competição I Liga, na qual se contabilizam 59,6% do total de interdições aplicadas nesta modalidade.

A PSP, responsável pelo policiamento da maior parte dos jogos de futebol profissional e considerados de risco elevado, monitorizou, na época passada, 300 adeptos proibidos de frequentar recintos desportivos por decisão das autoridades judiciárias e por sanção acessória decretada pela APCVD.

No início da atual época desportiva, a PSP estava a monitorizar 244 adeptos impedidos de entrarem em recintos desportivos.

Mais de quatro mil incidentes

O relatório de análise da violência associada ao desportivo dá ainda conta de 4.135 incidentes na época passada, 3.815 dos quais no futebol e 320 em outras modalidades, que resultaram em 843 suspeitos identificados e 135 detenções.

O documento, que reúne informação proveniente das forças de segurança e das autoridades judiciárias e administrativas, precisa que “é notório o aumento do número de incidentes registados comparativamente às épocas desportivas 2019/2020 e 2020/21”, que foram afetadas pelas limitações devido à pandemia de covid-19, regressando os números a uma realidade mais aproximada às épocas pré-pandémicas, nomeadamente na época desportiva 2018/19, quando se registaram 3.891 incidentes.

O RAViD, referente ao período entre 1 de julho de 2021 e 30 de junho de 2022, avança também que, dos 3.815 incidentes registados na última época desportiva no futebol, 38,7% reportam-se a espetáculos desportivos da I Liga (1.477 incidentes registados), seguindo-se a Liga 3, com 17,2% (652), e a II Liga, com 11,2% (427), enquanto o Campeonato de Portugal e as competições europeias tiveram 328 e 317 ocorrências, respetivamente.

O relatório, que faz uma análise aos 1.477 incidentes contabilizados na I Liga, salienta que mais de metade das ocorrências (57,5%) está relacionada com a posse ou uso de artefactos pirotécnicos (849), seguido de danos (171), incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância (78), arremesso de objetos (77), agressões (46), injúrias (43) e invasões de campo (17).

Na última época desportiva e nos jogos da I Liga, as polícias realizaram 26 detenções e identificaram 337 suspeitos, além de 64 infrações de “incumprimento de deveres do promotor”.

No total de todas as modalidades desportivas, o PNID contabilizou 1.251 infrações relativas a “incumprimento de deveres do promotor” do espetáculo desportivo, “refletindo a intensificação da atividade de fiscalização das forças de segurança relativamente ao não cumprimento de deveres” dos clubes.

Em relação à PSP, responsável pelo policiamento da maior parte dos jogos de futebol profissional e considerados de risco elevado, mobilizou 114.477 polícias em 22.132 eventos desportivos de todas as modalidades na época passada.

A PSP garantiu a segurança a mais de dois milhões de adeptos que frequentaram os estádios de 12 equipas da área da responsabilidade desta autoridade, destacando os 21 jogos internacionais.

Na última época, a PSP deteve 130 pessoas por incumprimento das regras aplicáveis aos eventos desportivos, assegurou a retirada de mais de 120 pessoas dos estádios e identificou mais de 800 suspeitos, sendo os engenhos pirotécnicos, incitamento à violência, racismo, xenofobia e invasão de recinto desportivo as principais ocorrências desta polícia.