Ainda com aroma a Catar e a Natal, o futebol europeu volta à normalidade: em Portugal e lá fora, um guia para o regresso pós-Mundial

A decisão de realizar o Mundial 2022 em novembro e dezembro teve impactos no calendário do futebol um pouco por todo o planeta. Na Europa, as ligas viram a sua programação congestionada, com dois blocos antes e depois do torneio que, no Catar, consagrou a Argentina de Lionel Messi. Terminada a competição, tudo regressará à normal rotina da bola quando ainda se ouvem ecos das festas que glorificaram a equipa de Scaloni e em plena quadra festiva.

Portugal foi dos poucos países onde as provas oficiais não foram interrompidas. A Taça da Liga foi-se disputando ao mesmo tempo que o Mundial, numa originalidade pouco vista lá fora. Ainda assim, a I Liga também parou, retomando a seguir ao Natal, como um pouco por todo o continente.

I Liga, Taça da Liga, campeonatos estrangeiros, o retorno dos torneios europeus em fevereiro. Como a bola nunca deixa de girar, e face a um calendário que não dá tréguas nem descanso aos protagonistas, está aí o jogo dos clubes depois do das seleções. Para não se perder no meio de tanta ação, aqui fica um guia de como estão as classificações e o que se jogará nas próximas semanas.

Portugal: um mês com SC Braga - Benfica, dérbi eterno e a decisão da Taça da Liga

Já depois da conclusão do Mundial, foram disputadas os quartos-de-final da Taça da Liga. O FC Porto bateu o Gil Vicente e jogará o acesso à final contra o Académico de Viseu, a 25 de janeiro. Um dia antes, o Sporting, que goleou o Sporting de Braga, tem encontro marcado contra o Arouca. A final da Taça da Liga é a a 28 de janeiro.

Ao contrário da Taça da Liga, o campeonato parou devido ao Mundial. O regresso da prova da regularidade deu-se a 23 de dezembro, já que o Rio Ave - Marítimo (1-1) foi adiantado. O resto da ronda 14, que marca a retoma da I Liga, jogar-se-á a 28, 29 e 30 de dezembro.

MIGUEL RIOPA/Getty

Dia 28, o Portimonense recebe o Casa Pia (19h00) e o FC Porto o Arouca (21h15). A equipa de Sérgio Conceição, que soma 29 pontos, tentará, neste reatar da I Liga, reduzir a diferença para o Benfica de Roger Schmidt, que atualmente é de oito pontos. As águias lideram a prova com 37 pontos, fruto de uma prestação excelente: 12 vitórias e apenas um empate, em Guimarães (0-0). Rafa Silva tem sido, provavelmente, o maior destaque da época no plano interno.

Mais atrás está o Sporting de Rúben Amorim, que durante o Mundial renovou até 2026. O clube de Alvalade é quarto, com 25 pontos, atrás do SC Braga (28). Os leões, a 12 pontos do Benfica, regressam ao campeonato a 29 de dezembro, recebendo o Paços de Ferreira (21h15). Antes, há um Gil Vicente - Santa Clara (17h00) e um Estoril - Boavista (19h00).

O embate de cartaz do regresso da I Liga chega pouco antes do ano novo. A 30 de dezembro, o Benfica viaja a Braga para defrontar o terceiro classificado (21h15). No mesmo dia, há um Chaves - Famalicão (17h00) e um Vizela - Vitória (19h00).

Após as jornadas 14 e 15, haverá outro embate que marcará as próximas semanal. Na ronda 16, a penúltima da primeira volta, há dérbi eterno na Luz. A 15 de janeiro, às 18h00, o Benfica recebe o Sporting, na estreia de Roger Schmidt no grande duelo de Lisboa.

Inglaterra: Natal sem Jesus para o líder Arsenal, com o City à espreita

Quase ainda se podiam ouvir penáltis a serem batidos em Doha quando se disputaram os oitavos-de-final da Taça da Liga em Inglaterra. Na semana após o fim do Mundial, Nottingham Forest, Wolverhampton, Southampton, Manchester City, Newcastle, Leicester, Manchester United e Charlton garantiram lugar entre as oito melhores equipas do torneio que junta os clubes das quatro competições nacionais do país.

A Premier League, parada desde 13 de novembro, volta no tradicional Boxing Day. Um dos dias mais emblemáticos do futebol britânico terá, a 26 de dezembro, sete jogos, os quais assinalam o início do atribulado período festivo no calendário inglês. Entre 26 de dezembro e 5 de janeiro, só não há jogos a 29 de dezembro.

A primeira parte da Premier League trouxe como grande novidade a força do Arsenal de Arteta. A equipa de Cédric Soares e Fábio Vieira ganhou 12 jogos, empatou um e perdeu um, tendo 37 pontos, mais cinco que o Manchester City de Guardiola, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva — e Haaland. Mais atrás, com 30 pontos e mais uma ronda disputada, está o Newcastle, com mais um ponto que o Tottenham, que também soma mais um encontro realizado que os dois primeiros. O Manchester United, que já não tem Cristiano Ronaldo, é quinto com 26 pontos e o Liverpool é sexto com 22 pontos, já a 15 do líder.

David Price/Getty

A paragem da Premier League trouxe, no entanto, más notícias para os gunners. O brasileiro Gabriel Jesus, que após ter sido contratado ao Manchester City foi verão vinha sendo um dos destaques dos londrinos, sofreu uma lesão no joelho. Segundo a imprensa inglesa, não é esperado um regresso aos relvados antes de março, mas a ausência pode até ser maior. Em Espanha, jornais como a “Marca” asseguram que João Félix pode ser uma opção para substituir Jesus.

No regresso da liga, a 26 de dezembro, o Arsenal recebe o West Ham (20h00), num dos muitos dérbis londrinos da liga. O Boxing Day abre com outro jogo entre conjuntos de Londres, o Brentford-Tottenham (12h30). Destaque ainda para o Everton - Wolverhampton (15h00), na estreia de Julen Lopetegui na liga com um Wolves que é último e precisa desesperadamente de pontos, e para o Aston Villa - Liverpool (17h30).

Espanha: Barça e Real em disputa renhida

La Liga tem retorno marcado para 29 de dezembro, data do Girona - Rayo (16h00), Betis - Athletic (18h15) e Atlético - Elche (20h30). No entanto, esta edição do campeonato tem sido marcada pela igualdade na disputa entre Barcelona e Real Madrid.

Os catalães, em reconstrução com Xavi ao comando e depois de um agitado verão, lideram com 37 pontos, mais dois do que o conjunto da capital. A Real Sociedad, terceira, tem 26 pontos, enquanto Athletic e Atlético têm 24 pontos.

O Real Madrid volta à La Liga a 30 de dezembro, frente ao Valladolid (20h30), enquanto o Barcelona entra em campo a 31, num dérbi contra o Espanyol (13h00). Destaque ainda para o Celta de Vigo de Carlos Carvalhal, que receberá o Sevilla a 30 de dezembro (18h15). Os galegos, orientados em duas jornadas pelo português antes da paragem — um empate e uma derrota, juntando-se dois triunfos para a Taça do Rei —, estão em 17.º, um lugar acima da zona de descida.

Gonzalo Arroyo Moreno/Getty

Itália: o sonho do Nápoles

Se em Inglaterra o Arsenal ambiciona uma liga que lhe escapa desde 2003/04, em Itália é o Nápoles que sonha com um scudetto que não ruma ao sul desde os tempos de Diego Armando Maradona (1986/87 e 1989/90 foram as únicas ligas do clube, ambas com el pibe).

Orientados por Spaletti e com Khvicha Kvaratskhelia, da Geórgia, como uma das maiores revelações da temporada, os napolitanos têm 13 vitória e dois empates em 15 rondas. O Nápoles soma 41 pontos, mais oito que o atual campeão, o AC Milan de Rafael Leão.

Abaixo dos líderes, prima a igualdade. O AC Milan tem 33 pontos, a Juventus 31 — a vecchia signora vive uma crise institucional após a demissão da sua administração —, a Lazio e o Inter 30.

Danilo Di Giovanni/Getty

A Atalanta tem 27, a mesma quantidade que a Roma de José Mourinho. O técnico português tem sido, nos últimos dias, alvo de grande atenção noticiosa, devido às informações que o apontam como preferido da FPF para o cargo de selecionador que era ocupado por Fernando Santos.

A Serie A só volta em janeiro. Dia 4, há um Salernitana - Milan, logo às 11h30. O grande destaque nesse dia vai para o Inter - Nápoles, às 19h45. A Roma volta ao campeonato às 15h30, recebendo o Bologna.

França e Alemanha: a normalidade

A Ligue 1 e a Bundesliga têm, nos últimos anos, dominadores claros. O PSG venceu oito dos últimos 10 títulos franceses, o Bayern vai em 10 triunfos seguidos na Bundesliga.

Com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira e Renato Sanches a fazerem parte da galáxia de Mbappé, Messi e Neymar, o PSG tem dominado, novamente, o campeonato em França. Os parisienses têm 41 pontos, estando à frente do Lens (36), do Rennes (31) ou do Marselha (30).

O Lille, de Paulo Fonseca, é 7.º, com 26 pontos. A Ligue 1 volta a 28 de janeiro, dia em que o Lille visita o Clermont (18h00) e o PSG recebe o Estrasburgo. No dia de ano novo, às 19h45, há partida entre primeiro e segundo, com o Lens a defrontar em casa o PSG.

Alexander Hassenstein/Getty

Na Alemanha, o Bayern nem arrancou com a contundência do costume. Os bávaros só venceram cinco das 10 jornadas iniciais e, cumprida a primeira dezena de partidas, estavam a quatro pontos do então líder, o surpreendente Union Berlim. No entanto, a quebra da equipa de Diogo Leite e o crescimento dos homens de Nagelsmann levou ao habitual domínio do Bayern: é líder com 34 pontos, mais quatro que o Friburgo, mais seis que o RB Leipzig de André Silva e mais sete que Eintracht Frankfurt e Union Berlin.

A Bundesliga, fiel à sua tradicional pausa de inverno, é o campeonato de topo que regressa mais tarde. A liga alemã só volta a 20 de janeiro, data do RB Leipzig - Bayern (19h30).

Competições europeias voltam em fevereiro

Em fevereiro será à altura do regresso das competições europeias. A Champions volta a 14 de fevereiro, a Liga Europa e a Liga Conferência a 16.

Na principal prova de clubes do continente, o Benfica visita o Club Brugge a 15 de fevereiro, nos oitavos-de-final. A segunda mão da eliminatória é na Luz, a 7 de março. Já o FC Porto defronta, em Milão, o Inter, a 22 de fevereiro, com a decisão da partida a 14 de março, no Dragão.

Na Liga Europa, o Sporting discute o play-off de acesso aos oitavos-de-final contra o Midtjylland. A primeira mão, em Alvalade, é a 16 de fevereiro, a segunda, na Dinamarca, a 23 de fevereiro.

Na Liga Conferência, também no play-off que garante presença nos ‘oitavos’, o Sporting de Braga joga contra a Fiorentina. As datas são 16 de fevereiro, no Minho, e 23 de fevereiro, em Florença.