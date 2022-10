Rui Guimarães, treinador português de futsal, morreu no Kuwait após se sentir mal durante um jogo. Tinha 37 anos

O treinador português de futsal Rui Guimarães morreu após ter-se sentido mal num jogo do Al Tadhamon Club, equipa do Kuwait, que orientava. O vizelense ter-se-á queixado de uma forte dor no peito e terá sido levado para o hospital, onde, após entrar em paragem cardiorrespiratória, faleceu.

Rui Guimarães tinha 37 anos. De acordo com a informação dada pela sobrinha do técnico ao site Digital de Vizela e à Rádio Vizela, Guimarães chegou a perder os sentidos ainda no pavilhão. A família do treinador disse ainda que, há cerca de quatro semanas, o profissional de futsal que há vários anos trabalhava no estrangeiro já teria tido alguns sintomas do género. No entanto, no hospital, acabou por ter alta.

Em 2018, o técnico deu uma entrevista ao site Mais Futebol, em que recordou o seu percurso profissional, desde os tempos em que orientava, com apenas 18 anos, o Desportivo Jorge Antunes, onde, aliás, conheceu o selecionador nacional de futsal, Jorge Braz.

Dali saiu para um périplo que começou na Suíça e passou por Itália, Roménia, Grécia ou República Checa. Em 2011, Rui Guimarães deixou a Europa e estabeleceu-se nos Emirados Árabes Unidos, onde passou por vários clubes e somou inúmeros troféus.