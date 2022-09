Depois da injeção de €4,4 mil milhões, a DAZN (apesar de ainda endividada) comprou Eleven. Como fica o mercado da televisão desportiva?

A DAZN, uma plataforma de streaming que disponibiliza a transmissão de alguns desportos e documentários, anunciou na terça-feira a aquisição da ELEVEN Sports. A verba não foi revelada, só o plano.

Em Portugal, além de transmitir os jogos da Liga dos Campeões, a Eleven Sports detém os direitos televisivos de Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Fórmula E, NASCAR, NFL, entre outras modalidades e competições. O canal está disponível no nosso país desde 2018.

Já a DAZN, que congelou os planos de entrar na bolsa e que está em mais de 200 países, tem em vista novas geografias e mercados alargados, com Portugal na mira.

O canal prevê também um novo fluxo de receitas nas redes sociais, pois no pacote do negócio já mencionado está também a Team Whistle, o negócio de media e entretenimento da Eleven Sports e ainda expansão dos direitos de futebol, já que a Eleven transmite qualquer coisa como 40 mil jogos por ano. Na época passada, a DAZN juntou aos principais campeonatos em Espanha, Alemanha, Áustria, Japão e outros a transmissão televisiva da Serie A em Itália, com uma proposta de 2,5 mil milhões de euros.

“Esta aquisição acrescenta escala ao nosso negócio. É um grande passo em frente na nossa missão de sermos a principal plataforma desportiva global”, declarou Shay Segev, CEO do Grupo DAZN, no comunicado que anunciava o negócio. Já Marc Watson, CEO e cofundador da Eleven, falou em lugar certo: “Vemos a DAZN como o futuro das transmissões desportivas digitais e o local ideal para a Eleven. O desporto é entretenimento global e juntarmo-nos à DAZN será transformador, permitindo-nos aceder a maiores economias de escala e a uma plataforma global para a nossa talentosa equipa”.

picture alliance

A empresa que absorve agora a Eleven Sports e acredita que vai adicionar 300 milhões de euros às receitas pertence à Access Industries, fundada pelo ucraniano Len Blavatnik. O bilionário protagonizou, em fevereiro, uma injeção de capital de €4,4 mil milhões para apagar as dívidas até ao final de 2021 e ainda para mirar outros investimentos, como o mundo das apostas, novos mercados e Non-Fungible Token (NFT).

Este movimento de Blavatnik aconteceu depois de a DAZN falhar a compra da BT Sport, que transmite a Liga dos Campeões e a Premier League no Reino Unido, conta o “Financial Times” . E não só. Em 2019 e 2020, a DAZN apresentou prejuízos de cerca de €1,5 mil milhões devido, sobretudo, às consequências que resultaram da pandemia de covid-19, conta o site norte-americano “Axios”.

Agora segue-se o tal passo robusto com a aquisição da Eleven, que Andrea Radrizzani, fundador e presidente da empresa criada em 2015, fala em fusão. “Nos últimos seis anos desenvolvemos uma empresa de media desportiva de sucesso e estamos encantados por esta viagem continuar. A fusão proporcionará maiores oportunidades como grupo para continuar a construir um destino global para os fãs do desporto, que foi a nossa missão desde o primeiro dia”, admitiu o também proprietário do Leeds United.

Por cá, qualquer assinante da Eleven Sports viu a mensalidade aumentar, em agosto, de €11,99 para €14,99. Já para ter a Sport TV, que transmite a I Liga portuguesa e recuperou as transmissões da Fórmula 1 e que ainda detém a Liga Italiana (terá também todos os jogos do Campeonato do Mundo, no Catar), o espetador desembolsa €29,99, com a possibilidade de aceder ao canal em dispositivos móveis.

Os prejuízos da Sport TV no primeiro trimestre de 2021 atingiram os €12,24 milhões . Esse valor representou para a empresa, que é detida em partes iguais por Olivedesportos, Vodafone, NOS e Altice, uma queda importante nos resultados face ao que fora observado em 2019 e no final de 2020, um intervalo em que os resultados negativos registaram um agravamento de 59%, escreveu o “Jornal de Negócios”, em abril de 2021.

Em meados de setembro, a RTP e a Sport TV renovaram, por duas temporadas, o acordo para a transmissão de um jogo por fim de semana da Liga Portuguesa nos canais RTP Internacional e RTP África.