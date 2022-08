Zagallo recebe alta depois de quase duas semanas internado por uma infeção respiratória

Mário Jorge Lobo Zagallo, ou o Velho Lobo, estava internado desde 26 de julho, num hospital do Rio de Janeiro, e recebeu alta finalmente este domingo. O ex-futebolista e treinador, de 90 anos, recuperava de uma infeção respiratória.

O brasileiro, natural de Maceió, estava internado na unidade semi-intensiva do Hospital Barra D'Or. Na segunda-feira, o boletim clínico dava conta de um cenário animador: “Encontra-se lúcido e respirando espontaneamente sem suplementação de oxigênio, com acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora”. Nas últimas 48 horas perspetivou-se a alta.

O canhoto, o falso extremo da Copa 1958, que venceu, assim como a de 1962, juntamente com Garrincha, Didi e Pelé, já está em casa, segundo o “Globo Esporte”. Ou seja, o ex-selecionador, arquiteto do famoso tri em 1970 e coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira em 1994 no tetra, poderá passar por ali, no conforto do lar, o 91.º aniversário junto de familiares e amigos.

Mondadori Portfolio

Recentemente, Zagallo foi eleito o segundo melhor treinador da história do futebol brasileiro, num trabalho desenvolvido pelo “Globo Esporte”, que questionou apenas treinadores. Telê Santana ganhou aquela contenda.

Mário Zagallo, provavelmente o único tetracampeão do mundo (1958, 1962, 1970 e 1994), foi o primeiro homem a conquistar o Campeonato do Mundo como jogador e treinador, antecipando-se ao sempre referido Franz Beckenbauer.