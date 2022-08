A Rússia prendeu Brittney Griner e o imbróglio diplomático adensa-se. Joe Biden critica decisão "errada" e "inaceitável"

A detenção de Britney Griner “é mais uma lembrança do que o mundo já sabia”, lê-se ao início da declaração oficial de Joe Biden: “A Rússia está a detê-la erradamente”. Na sua reação à sentença de nove anos e meio de prisão decretada, esta quinta-feira, pela justiça russa, o presidente dos EUA descreveu ainda como “inaceitável” a decisão do tribunal, urgindo o país liderado por Vladimir Putin a “libertar imediatamente” a basquetebolista.

Detida na Rússia desde 17 de fevereiro por ter óleos canabinóides, vaporizadores e outros produtos na sua bagagem de viagem, Griner foi considerada culpada do crime de tráfico de droga e condenada a cumprir uma pena de nove anos e meio de prisão (a senteça máxima era de 10 anos).

A basquetebolista da WNBA viajou para o país com o intuito de jogar por uma equipa russa durante a off-season da liga profissional norte-americana, ou seja, apenas durante alguns meses da temporada, prática comum a muitas jogadoras para receberem um salário com valores superiores. Griner ia a caminho de se juntar ao UMMC Ecaterimburgo, equipa pela qual jogaria nos play-offs do campeonato da Rússia.

Reagindo à decisão da justiça russa, os advogados de Brittney Griner afirmaram estar “muito surpreendidos” pela decisão da justiça russa, escreve o “New York Times”, dizendo que vão “olhar para todas as possibilidades de acordo com a situação e os desejos” da jogadora. Porém, a mesma equipa garantiu que irá “certamente” apresentar um recurso, criticando o tribunal de Moscovo pelo veredicto “absolutamente não razoável” que “ignorou por completo todas as provas” apresentadas.

A voz crítica do presidente dos EUA juntou-se à de outros representantes do país, além das reações vindas da WNBA e da NBA. Ao falar aos jornalistas diante da embaixada americana em Moscovo, Elizabeth Rood, a número dois na representação diplomática americana na Rússia, denunciou o “erro de justiça” feito pelo tribunal e que “nada na decisão tomada” muda a “determinação” do governo do seu país de que Brittney Griner está a ser “detida erradamente”.