Adepto detido no Sporting-Villarreal por “incumprimento de interdição cautelar”

Um adepto do Sporting foi detido esta quinta-feira durante o particular de futebol com o Villarreal, no Estádio Algarve, por estar em “incumprimento de uma medida de interdição cautelar por utilização de pirotecnia” noutro encontro, informou fonte policial à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o referido adepto foi “detetado pelos ‘spotters’ da PSP [Polícia de Segurança Pública] a assistir ao jogo em incumprimento de uma medida de interdição cautelar aplicada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, por utilização de pirotecnia no jogo Portimonense-Sporting, de 7 de maio”.

A situação foi “detetada graças à colaboração entre a PSP e a GNR [Guarda Nacional Republicana”, sendo que o detido será presente a tribunal na sexta-feira.

Sporting e Villarreal empataram hoje 1-1 em jogo particular disputado no Estádio Algarve, com Pedro Gonçalves a adiantar os ‘leões’, aos 40 minutos, antes de Álex Baena repor a igualdade para os espanhóis, aos 76.