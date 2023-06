“A Kika devia sair da zona de conforto e jogar lá fora, noutros patamares. Não devemos criar grandes expectativas em relação ao Mundial”

Em 2012/13, após jogar em Espanha e nos EUA, acabou por ir para o Valadares Gaia, que estava na II divisão. Foi difícil regressar à realidade do futebol português?

Essa época foi memorável porque, como tinha sido operada à perna, joguei um ano com um ferro na perna, mas subimos de divisão e fomos à final da Taça de Portugal. No ano seguinte continuei a jogar lá e fomos a outra final da Taça de Portugal.

Estava com 34 anos, continuava a ser chamada à seleção e tornou-se delegada sindical. Porquê?

Como eu não ganhava dinheiro e eles precisavam de um delegado sindical na zona norte, assumi essa função, ganhava um ordenado pequeno. Acompanhava as jogadoras e ia buscar as quotas, que era e ainda são, se não estou em erro, 5€. As jogadoras podiam ter as mesmas regalias em termos de apoio jurídico, por exemplo.