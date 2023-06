“Se jogava ao domingo, no sábado não fazia noitada, mas na sexta, após o treino, ia para as discotecas. Não me coibi de nada disso”

Nasceu em Vila do Conde. Filha de quem?

A minha mãe era profissional de tapeçaria, chegou a dar cursos. Desde os 13 anos que começou a trabalhar naqueles grandes teares, porque o meu avô faleceu cedo e era ela a mais velha das seis irmãs. A minha mãe foi mãe solteira até aos meus 15 anos, depois refez a vida e tenho um irmão com 28 anos.

E o seu pai?

Não conheço o meu pai, é uma figura masculina que nunca tive presente. Sei o nome e que vive ou vivia na zona da Maia, mas não sei quem é a figura, não conheço.

Nunca sentiu curiosidade em conhecê-lo?

Em tempos, naquela fase dos 20 anos. Mas acabei por não ir à procura.

Ele sabe da sua existência?

Não sei. Provavelmente, sim.

Cresceu onde?

Em Modivas, uma aldeia ao lado do outlet do Mindelo, em Vila do Conde. Vivi ali até aos 10, 11 anos, altura em que fui com a minha mãe para Vila do Conde. Daí repartia a vida entre Vila do Conde e a minha avó, em Modivas.

Era uma criança sossegada ou muito traquina?

Não dei muitas dores de cabeça, só queria jogar futebol. Se estivesse na aldeia da minha avó então, assim que acordava ia logo jogar.

Sabe de onde veio essa paixão pelo futebol?

Conto muitas vezes a curiosidade dos meus pais terem-se conhecido num campo de futebol. A minha mãe foi ver um jogo de futebol, o meu pai também lá estava, conheceram-se, tiveram um namorico, a minha mãe engravidou. Não sei se foi coincidência eles terem-se conhecido num campo de futebol. Não tenho ninguém na família que tenha sido jogador. Não sei sequer se o meu pai gostava de futebol ao ponto de jogar.