“No Levante, ganhava três vezes mais do que no FC Porto. Quando acabar a carreira quero fazer formação em design de interiores”

Por que saiu do FC Porto e foi para o Levante?

Eu estava em fim de contrato, já não era nenhum miúdo, ia fazer 28 anos e chegou aquela altura que começamos a pensar um pouco sobre o que queremos fazer da vida, o que queremos do nosso futuro e sabia que o Levante era uma boa oportunidade, por ser a liga espanhola, que é muito boa, mas também porque monetariamente era totalmente diferente do que ganhava em Portugal.

Foi ganhar quantas vezes mais?

Três vezes mais, por aí. Fazia muita diferença. Depois vim a saber que o interesse do Levante já vinha de há um ano e meio, portanto, queriam-me bastante, por isso não foi muito difícil a negociação. A projeção que a La Liga tem é enorme. Sabia que era o projeto certo, que precisava para aquele momento, por isso não foi difícil fazer a escolha.

Como foi a adaptação?

Foi boa, tranquila, a cidade de Valência é das melhores cidades para viver, tem tudo, tem praia, vivia a uma hora de Portugal, a qualidade de vida é muito boa. A língua não é difícil, por isso quase estamos em casa.

Receberam-no bem no balneário?

Sim, apesar de não conhecer ninguém. Estava lá um português que me ajudou bastante, o Rúben Vezo. Esteve sempre comigo e ainda falamos hoje, ficámos amigos.

Há a ideia de que os jogadores espanhóis são um pouco xenófobos em relação aos portugueses. Sentiu isso?

Não senti, mas fui com essa ideia, confesso. Em momento algum senti que me colocariam de parte ou que tinham alguma dúvida sobre mim.