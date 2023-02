“No Sporting, eu era o melhor marcador dos juniores e a equipa A pediu outro avançado. Fiquei chateado, mas hoje sou treinador e percebo”

Nasceu em Lisboa. Filho de quem?

Filho de José Tavares, que trabalha e sempre trabalhou na área dos seguros, e de Cristina Tavares, cabeleireira. Tenho uma irmã oito anos mais velha, Andreia.

Cresceu onde?

Primeiro morámos no Miratejo e, com os meus 10 ou 12 anos, mudámos para Corroios.

Qual a primeira memória de infância que tem?

Brincar na rua com os amigos. Eu era muito irrequieto. Fiz muitos disparates, como atirar um comando da televisão do 8.º andar, que partiu a cabeça a um senhor que trabalhava na pastelaria que havia por baixo do prédio.

Isso é que foi pontaria.

Não foi de propósito. Eu nem me lembro, contam-me. Assim como me dizem que no colégio particular onde estudava, em que só podíamos jogar à bola com chapéu na cabeça, se eu não tivesse levado chapéu ‘roubava’ a um colega para ir jogar e depois ficava de castigo. Destruía a roupa toda porque estava sempre a jogar à bola e dormia com bolas na cama.

Sempre quis ser futebolista?

Sempre. Não me lembro de pensar ou dizer outra coisa.

Torcia por que clube?

O meu avô paterno fez-me logo sócio do Benfica, mas o meu pai, mãe e irmã eram do Sporting. Entretanto, fui para as escolinhas do Cova da Piedade e depois para as escolinhas do Benfica.

Foi para as escolinhas a seu pedido ou porque o avô ou o pai o inscreveram e incentivaram?

Fui sempre eu quem quis ir. Tínhamos um amigo que era treinador do Cova da Piedade e fui para lá com oito ou nove anos. Ao fim de ano e meio o Benfica viu-me jogar e convidou-me para ir para lá.

Quem eram os seus ídolos?

Ronaldo, o Fenómeno, e o Luís Figo.