“O Real Madrid queria ficar comigo, mas o presidente do Estrela pediu muito dinheiro. Eu era um miúdo, convenceram-me a ir para o Valencia”

Nasceu em Lisboa. Comece por apresentar a família.

Sou filho de dois cabo-verdianos, Moisés Moreira e Emília Barros. A minha mãe era empregada doméstica e o meu pai sempre foi cabeleireiro, até hoje. Tenho um irmão mais velho três anos, o Nelson, e da parte do pai ainda tenho duas irmãs mais novas. Os meus pais separaram-se eu tinha 11 anos, mas sempre se deram bem, são amigos até hoje, consigo tê-los juntos em videochamadas.

Cresceu onde?

Sou do bairro Casal dos Machados, entre Moscavide e os Olivais.

Deu muitas dores de cabeça em casa?

Não, eu era o calminho, o meu irmão é que era o líder da festa [risos].

Gostava da escola?

Eu era bom estudante, mas depois comecei a ter interesse pelo futebol e chegou aquele momento em que nos afastamos dos estudos. Mas a minha mãe diz que eu gostava da escola.

O que queria ser quando fosse grande?

Bombeiro [risos]. Sempre tive essa panca, mas não faço a mínima ideia de onde surgiu, se foi de algum brinquedo ou desenho animado.

Recorda-se como e quando surgiu o interesse pelo futebol?

Na verdade, não tinha muito interesse pelo futebol. O meu irmão jogava no Olivais e Moscavide, estava perto de ficar no Sporting, e ele é que disse para eu ir com ele treinar nas escolinhas do Sporting. Fui, fiz uns treinos e gostaram. Mas não tinha possibilidades de ir para lá, era muito complicado, era pequeno, o dinheiro não abundava e os treinos do meu irmão eram a horas diferentes das minhas. Devia ter uns nove ou dez anos. No ano seguinte o meu irmão regressou ao Olivais e Moscavide e mais uma vez veio chatear-me: "O meu amigo é treinador dos infantis e quer ver-te". Lá fui às captações e foi aí que começou o meu percurso.

Antes disso jogava apenas no recreio e no bairro?

No bairro havia uns torneios de futebol de salão e era pelo futebol de salão que eu tinha verdadeiro interesse naquela idade. Jogávamos muito futebol de salão, era isso que me mantinha ligado ao futebol. Foi o meu irmão que me levou para o futebol de 11.

Torcia por algum clube?

A minha mãe diz que era por todos, era pelo que ganhava [risos].

Tinha ídolos?

Sempre tive um, o Ronaldo, o Fenómeno.

O que mais guarda na memória da vida no bairro?

A amizade e a paz. Ainda tenho os mesmos amigos de infância e estamos em contacto permanente, o que é muito bom.