“Na Tailândia, os jogadores locais chegavam já equipados, acabava o treino e tchau, iam logo de scooter para casa, todos suados”

A proposta do Buriram United da Tailândia era financeiramente melhor do que a do Benfica?

Sim. Coisa que ainda não tinha acontecido até ao momento, ter um contrato bom. Assinando pelo Benfica ia ter um contrato ainda mais baixo do que tinha no Paços de Ferreira. O Paços também queria renovar, mas eu queria algo melhor, financeiramente mais vantajoso.

Quando disse à sua mulher que ia para a Tailândia como reagiu?

Ficámos ambos um bocadinho assustados. Nenhuma referência do futebol português de I Liga e com muitos golos vai para a Tailândia. Mas tentei perceber qual era a realidade do país e do clube e deu para ver que era um clube grande, com muitos adeptos, com três centros de estágio, um clube de topo na Ásia. Aliado a isso ser um ótimo contrato, decidimos arriscar.

A família também foi?

Sim. Casámos nessas férias e dois dias depois viajamos os três para a Tailândia.