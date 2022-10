“Na Rússia, não pudemos sair de um prédio porque havia uma reunião da máfia. A capitã avisou: ‘Se veem algum movimento até podem disparar’”

Nasceu em Estremoz. Quando se fala da infância, qual é a primeira memória que vem à cabeça?

Os natais em família, na casa do meu avô, jogar à bola na rua, nos intervalos da escola e o hóquei em patins. O meu pai era professor de Educação Física no colégio e eu estava sempre com ele. Fazia natação, hóquei em patins, judo. As memórias mais fortes da infância são essas.

Dos desportos federados que praticou, qual gostava mais?

Do hóquei em patins, porque desde os cinco anos que praticava.

A sua mãe, o que fazia profissionalmente?

A minha mãe chegou a dar aulas de Educação Física quando era mais nova, mas depois acabou por ir trabalhar para as finanças.

Tem irmãos?

Tenho um irmão mais velho dois anos e uma irmã mais nova dois anos.

Foi uma criança calma ou deu muitas dores de cabeça?

Pelo que a minha mãe diz, eu era calminha, só que não parava em casa. Estava sempre a jogar à bola, ia para o ringue com os miúdos a toda a hora.