“No final da última jornada, o Bruno Lage estendeu-me a mão e eu não o cumprimentei. Não joguei no campeonato, mas senti-me campeão”

Nasceu onde e é filho de quem?

Nasci na Suíça, em Roveredo, na parte italiana da Suíça. Os meus pais são emigrantes, ainda hoje trabalham na Suíça, mas estão quase a regressar com a reforma.

Trabalham no quê?

O meu pai sempre trabalhou na área da construção civil e a minha mãe nas limpezas e como baby-sitter.

Tem irmãos?

Tenho um irmão mais velho oito anos.

Ficou na Suíça até que idade?

Até aos dois anos, depois os meus pais regressaram a Portugal, a Vieira do Minho, de onde é toda a família.

A paixão pelo futebol vem desde criança?

Sim, estava sempre com a bola debaixo do braço e jogava até às tantas na rua e na escola também. Uma vez na escola pedi à professora para ir à casa de banho, tinha oito ou dez anos, e a professora Manuela, que curiosamente é sogra do meu irmão, deixou-me ir. Eu queria era jogar futebol. Como demorei muito ela saiu da aula para ir buscar-me e estava eu a jogar à bola, não tinha ido à casa de banho [risos].

Não gostava da escola?

Gostava. Gostava de lá estar porque ir para a escola também tinha esse lado dos intervalos e de jogar à bola com os amigos. Também fazíamos outro tipo de brincadeiras, lembro-me de na altura haver os Tazos e jogávamos muito isso.

Sempre disse querer ser jogador de futebol?

Sim, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. O meu pai foi guarda-redes, no Vieira do Minho. Lembro-me de uma situação em que a equipa dele perdeu 12-0 num jogo e, mesmo assim, ele foi o melhor em campo. Quando ele conta essa história, parto-me a rir. Depois partiu o braço e a partir daí teve muitas dificuldades, infelizmente não conseguiu singrar. O meu irmão, Romeu Ribeiro, também sempre esteve ligado ao futebol, quando eu era muito miúdo, ele estava no Benfica, fez a formação toda lá, estreou-se pela equipa principal com 18 ou 19 anos, na Champions League. Eu via aquilo como um grande exemplo e já tinha essa vontade em mim.