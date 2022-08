“Na Suécia, se elas comiam brócolos, eu imitava. Elas eram as melhores. Era pequena ao lado delas, mas com a bola nos pés sentia-me grande”

Nasceu em Portimão de parto prematuro. É verdade que pensaram que não sobrevivia?

Nasci com seis meses e duas semanas e a minha mãe contou-me que a enfermeira dizia-lhe que eu não tinha muitas chances de vida, que só ia durar uns dias, não tinham muita esperança que conseguisse safar-me. Mas, de um momento para o outro, comecei a desenvolver e a dar sinais. Quem diria que iria tornar-me futebolista profissional [risos].

Foi a primeira filha?

Não, tenho uma irmã, a Beatriz, ano e meio mais velha.

Que profissão tinham os seus pais quando nasceu?

A minha mãe, que também se chama Beatriz, sempre teve um negócio de aluguer de casas, no verão, de resto estava em casa, era doméstica. O meu pai, Helder Neto, era pintor na Câmara de Portimão, neste momento já está reformado.

Quando era pequenina o que dizia querer ser quando fosse grande?

Que me lembre sempre quis ser jogadora de futebol.

De onde veio essa paixão pelo futebol, tem noção?

A minha mãe conta que desde muito pequena eu não queria bonecas, não queria Barbies, não queria nada disso, só queria bolas de futebol como prenda de natal e de aniversário. Cheguei a ter um quarto só com bolas e eram mais de 30. Com os meus sete, oito anos, ia com o meu pai para os treinos dele, ele era jogador do Alvorense. Fizesse sol ou chuva, ia sempre com ele aos treinos que eram à noite. Foi a partir daí que comecei a ganhar o gosto. Ele incentivou-me e também viu que eu tinha algum jeito, que gostava muito.

Da escola, gostava?

Sempre fui aluna de 10, 11 valores, nunca fui uma excelente aluna e para ser sincera também nunca gostei muito da escola, gostava era dos intervalos para poder jogar à bola [risos].

Os rapazes aceitavam e deixavam-na jogar com eles?

Alguns achavam um bocadinho estranho, mas quando eu começava a jogar, viam que eu tinha jeito e posso dizer que nunca tive nenhum episódio em que tivesse problemas com algum deles, sempre me deixaram jogar, foi tranquilo.